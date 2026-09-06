מבזקים נוספים
השוטרים היו חייבם לתעד: נהג שיכור הותיר אותם פעורי פה
השוטרים עצרו רכב לבדיקה שגרתית, אך מה שקרה בשניות שלאחר מכן תפס את תשומת לבם והפך במהרה לוויראלי (חדשות בעולם)דני שפיץ
שתי נשים נפגעו קל בתאונה בין שני רכבים סמוך לצומת כרכור
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה סמוך לצומת כרכור. צוותי איחוד הצלה טיפלו בשתי נשים, בנות 50 ו-23, שנפגעו באורח קל.קובי רוזן
רוכב אופניים חשמליים נפגע מרכב בקריית ביאליק
גבר כבן 60 נפגע הבוקר (06:55) מרכב בשדרות ח"ן בקריית ביאליק בעת שרכב על אופניים חשמליים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
בן חמש לקוראן? בן שלוש עשרה למסגד? מי יחזיר אותם הביתה?
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים (חרדים)אסף מגידו
בן לקוראן, מי יכול לקבל מציאות כזו? עזרו לנו כעת>>>
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים (חרדים)אסף מגידו
רבני חב"ד לקראת הבחירות: "אף אחד לא מוסמך לדבר בשם החסידות"
בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש פרסם מכתב הבהרה מקיף לקראת הבחירות לכנסת, בו הובהר כי החסידות אינה מפלגתית ואסור לעשות שימוש פוליטי בשמה או בשם הרבי. לצד זאת, קראו הרבנים לחובת ההשתתפות בהצבעה ובחירה ב"רשימה היותר חרדית לדבר ה'" (חרדים)נחמן שטרנהרץ
11 ימים קבורה בבוץ: מחלצים שברו את הקיר וגילו את האישה
כוחות ההצלה בנפאל כבר חיפשו בין הריסות האסון, כשפתאום נשמע קול חלש מתוך בית שכמעט נבלע כולו בבוץ (חדשות בעולם)דני שפיץ
לקראת חגי תשרי: אלו האזהרות של המטה לביטחון לאומי לישראלים בחו"ל
לקראת חגי תשרי, המטה לביטחון לאומי (המל"ל) במסר לציבור כי נמשכים מאמצי הטרור לפגיעה בישראלים בעולם | כל הפרטים ומפת האיומים (בעולם)קובי אטינגר