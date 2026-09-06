גדעון טרופר ויניב הנדל פרסמו הודעה משותפת על פיצול בית ציוני-המילואימניקים שהקימו לפני מספר שבועות. השניים הודיעו כי כל אחד מהם קיבל החלטה אישית אל מול המציאות הפוליטית, אך הדגישו שהשותפות הרעיונית נותרת בעינה. "שנינו מחויבים להמשיך לשרת את המדינה ולפעול למען המשרתים והלכידות הפנימית, כל אחד ממקומו" נכתב בהודעה. השניים הבהירו כי החברות האישית ביניהם תימשך ושאין "שאריות של דם רע".

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