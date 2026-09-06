מבזקים נוספים
לימור סון הר מלך קודמה למקום החמישי ברשימת עוצמה יהודית
לימור סון הר מלך קודמה למקום החמישי ברשימת עוצמה יהודית, במקום שבו היה צביקה פוגל. השינוי מעלה שאלות לגבי עתידו של פוגל ברשימה.כיכר השבת
דעת תורה או עסקנים? ישי כהן עושה סדר במאבקי הכוח של יהדות התורה
הפרשן הבכיר ישי כהן עושה סדר בבחישות הפוליטיות | אליהו ליבמן בראיון נוקב על ההחלטה להצטרף לפוליטיקה "ממשיך את הדרך של הבן הי"ד"| הסיוט השקט של הלוחמים: סיפורם של מתמודדי הפוסט-טראומה | לשמוע מוזיקה מזרחית זה דירדור רוחני והאם סליחות עם כלי נגינה עובד - דיון סוער על סליחות מוזיקליות (דבר ראשון)משה מנס וישראל מאיר
בת 71 נכנסה לתחנת משטרה בארה"ב עם אקדח וירתה - זה הסתיים בטרגדיה | קשה לצפייה
אישה בת 71 נכנסה לתחנת משטרה בפלורידה עם אקדח וירתה | שלושה שוטרים פתחו באש לאחר שסירבה להפיל את הנשק | בתיעוד קשה שפורסם ברשת נראה הרגע בו היא נוטרלה (בעולם)כיכר השבת
איראן בלחץ אדיר - ומחפשת דרכי יציאה: המלחמה הכלכלית של טראמפ
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החליט על שינוי אסטרטגיה במלחמה מול איראן, ומתמקד כעת בלחץ כלכלי המשתק את מדינת הטרור השיעית | איראן נותרה לבדה מול הלחץ האמריקני העצום ומחפשת דרכי יציאה (חדשות)כיכר השבת
לא רק ב'דגל': מסתמן - גם ב'אגודה' יחליפו נציגים | המודחים והמועמדים להחלפה
ב'דגל התורה' מסתמנת הדחה קשה וכואבת לחברי הכנסת הוותיקים, כאשר ברקע מרחפות טענות קשות על דרכי קבלות ההחלטות, ב'אגודת ישראל', רואים את הקולות ומנסים גם להניע תהליך של הדחות - לאחר שהרצועה הותרה | "כיכר השבת" עם ההדחות המסתמנות (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
משרדי הבריאות והחינוך משיקים פיילוט: אחות מוסדית בבתי ספר
משרד הבריאות ומשרד החינוך יפעילו בשנת הלימודים הקרובה (תשפ"ז) פיילוט לשילוב אחות מוסדית ב-8 בתי ספר יסודיים מכלל המגזרים. האחות תועסק ליום לימודים מלא כחלק קבוע מצוות בית הספר, ותעניק מענה רפואי מקצועי לכלל התלמידים, לרבות תלמידים הזקוקים להשגחה בשל מצבם הרפואי. במסגרת תפקידה, האחות תמפה צרכים בריאותיים, תסייע בהתמודדות עם מחלות כרוניות, תבצע חיסונים ובדיקות סינון, תיתן עזרה ראשונה ותפעל לקידום בריאות. הפיילוט נבחר מתוך כ-40 רשויות שביקשו להצטרף, יימשך שנת לימודים אחת וילווה במחקר אקדמי.יוסי נכטיגל
המפגין האמיץ התמוטט דקות לפני שנתלה למוות - וזה מה שעושים לו כעת
עלירזא ספאחי, אחד הנאשמים המרכזיים בפרשת "כיכר עליח'אני" שנצרבה כחלק מהמחאות הסוערות באיראן, הועבר לצינוק בבית הכלא לקראת הוצאתו להורג המסתמנת. זאת, שבועות ספורים בלבד לאחר שהוצאתו להורג הקודמת הופסקה ברגע האחרון ממש עקב מצב חירום רפואי אליו נקלע דקות לפני התלייה (אקטואלי)יוסי נכטיגל
הגרמנים רועדים מתקיפה רוסית - אלו הפתרונות היצירתיים שהם מתכננים
ברלין מכריזה על תוכנית הגנה נרחבת מפני איומים היברידיים | אחרי התקיפה הרוסית בנמל התעופה בגרמניה, זה הפתרון היצירתי שהם מצאו (בעולם)כיכר השבת