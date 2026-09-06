נערה בת 17 נפגעה קשה ממשאית באשדוד

חבר הכנסת נאור שירי התייחס בראיון בחדשות 13 לפרישתו של ח"כ משה גפני, והודה כי למרות מחלוקות אידיאולוגיות עמוקות, הוא רוחש הערכה רבה לכישוריו הפרלמנטריים. שירי סיפר כי למד מגפני רבות על אופן עבודת הכנסת, העברת החלטות וזיהוי תרגילים פוליטיים, תוך שהוא משבח את חרוצותם של חברי הכנסת החרדים אך מותח ביקורת על העדר יחס ראוי לגפני בתום 38 שנות כהונה בכנסת (פוליטי, אנשים)

קובי ישראל