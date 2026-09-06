תאונת דרכים בכביש בגין בירושלים - נהג פונה במצב קל

מבזקים נוספים
תיעוד בלעדי: חברי מועצת חכמי התורה מתכנסים בראשות הראשון לציון
ראשי מועצת חכמי התורה התכנסו אחר הצהריים בירושלים לקראת מערכת הבחירות הקרובה | במהלך הישיבה צפויים חכמי המועצת לדון ולקבוע את הרכב רשימת ש"ס לכנסת (גלריה)קובי ישראל
אירוע כואב: בן 84 טיפס במרפסת כדי לבנות סוכה - ונפל אל מותו
כוחות ההצלה נאלצו לקבוע את מותו של בן 89 שטיפס לגובה בזמן בניית הסוכה ולמרבה הצער נפל אל מותו | זק"א שהגיעו לזירה טיפלו בכבוד הנפטר (חדשות)כיכר השבת
אחרי חצי שנה: הלוחמים החרדים עוזבים את לבנון | כך הם נראים עוברים בית-בית
לוחמי גדוד ׳יונתן׳ מחטיבת החשמונאים פעלו בחצי השנה האחרונה במספר מרחבים בדרום לבנון, בפיקוד חטיבות 300 ו-679, כעת הם יוצאים לרענון לקראת שיבוץ מחדש בגזרות השונות | כך הם נראו בפעילותם בדרום לבנון (חדשות)כיכר השבת
טרופר חתם על הסכם עם איזנקוט: ישובץ במקום ה-6, שפירא במקום ה-10
נחתם הסכם בין גדעון טרופר לגדי איזנקוט, לפיו טרופר ישובץ במקום השישי ברשימת איזנקוט לבחירות, ושירה שפירא תשובץ במקום העשירי. אדריכל ההסכם מצד טרופר הוא גיא גוטמן.כיכר השבת
אריות הים בפעולה: המבצע הסודי של הקומנדו האמריקני - מתחת לאף של איראן
ארה"ב פתחה במבצע תת-ימי סודי במהלך כל החודשים האחרונים, ללא ידיעת האיראנים | לפי הדיווח לא היו נפגעים בקרב חיילי הקומנדו של הצי האמריקני, למרות הסכנה שבמבצע ההירואי | המבצע המורכב במצר נחשף כעת (בעולם)כיכר השבת
הח"כ החילוני מהאופוזיציה עקץ: "נפרדתי מגפני הרבה יותר יפה" | צפו
חבר הכנסת נאור שירי התייחס בראיון בחדשות 13 לפרישתו של ח"כ משה גפני, והודה כי למרות מחלוקות אידיאולוגיות עמוקות, הוא רוחש הערכה רבה לכישוריו הפרלמנטריים. שירי סיפר כי למד מגפני רבות על אופן עבודת הכנסת, העברת החלטות וזיהוי תרגילים פוליטיים, תוך שהוא משבח את חרוצותם של חברי הכנסת החרדים אך מותח ביקורת על העדר יחס ראוי לגפני בתום 38 שנות כהונה בכנסת (פוליטי, אנשים)קובי ישראל
"מפיצים שמועות, חוצפנים": משפחת הלוחם שנורה למוות בנתניה זועמת
בני משפחתו של דוד הוייר עמרני ז"ל יוצאים נגד גל השמועות • "ממתינים לתוצאות הנתיחה ולא נתייחס לפרטים" | הקריאה הנרגשת למשפחה (בארץ)קובי אטינגר