ירון זליכה ויועז הנדל ירוצו יחד בבחירות הקרובות

מבזקים נוספים
דיווח ראשוני: אירוע ירי בשכונה החרדית בירושלים; בן 30 במצב קשה
אירוע ירי חריג התרחש הערב בשכונת גבעת שאול החרדית בירושלים |המשטרה שיגרה כוחות מתוגברים לאזור | בן 30 במצב קשה לאחר שנפגע מירי | כל הפרטים על האירוע החריג (חדשות)כיכר השבת
מחצות עד לפנות בוקר; ה'סליחות' של רבי מיילך באתרא קדישא מירון
הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, ששהה השבת באתרא קדישא מירון, החל באמירת סליחות ראשונות בחצות הלילה וסיימן מתוך התעוררות עצומה בשעות לפנות הבוקר | טרם אמירת הסליחות העלה המשפיע שלהבת אש קודש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (חסידים)חיים רוזנבוים
ההחלטה שלא להדיח את הח"כים - והשמות החדשים שנחשפים: מאחורי הקלעים של ישיבת המועצת
ברי מועצת חכמי התורה סיימו אחר הצהריים את הישיבה המיוחדת המתקיימת לרגל הבחירות המתקרבות | למרות פרסומים מוקדם יותר, חכמי המועצת החליטו שלא להדיח אף חבר כנסת, והוסיפו שני שמות חדשים שייכנסו לרשימת ש"ס לכנסת (חרדים)ישי כהן
בהיכל המיתולוגי שהורחב | רבבות באמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר מסאטמר
רבבות חסידי סאטמר התכנסו באשמורת הבוקר לאמירת 'סליחות' ראשונות בצילו של האדמו"ר מסאטמר, בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב ראדני במרכז שכונת ווילאמסבורג | התרגשות מיוחדת ניכרה בקהל, לאחר שההיכל ההיסטורי של אדמו"רי החסידות עבר בחודשים האחרונים שיפוץ ענק ומקיף, במסגרתו הורחב והוגדל שטח בית המדרש באופן משמעותי | האדמו"ר ירד לפני התיבה, כשהוא עטוף בטלית מירושת הרה"ק מסאטמר זי"ע (חסידים)חיים רוזנבוים
שבת של התרוממות; נחנך בית המדרש המפואר 'ישועות משה' באשדוד
שמחה גדולה בקרב חסידי ויז'ניץ באשדוד: בסוף השבוע נחנך ברוב עם בית הכנסת המרווח "ישועות משה" בפינת הרחובות יהודה הנשיא–שמעון בן שטח • במהלך השבת נערכו התפילות והשולחנות באווירה מרוממת ובחמימות חסידית • יהושע פרוכטר מגיש תיעוד וסיקור (חסידים)חיים רוזנבוים
הסתיימה ישיבת מועצת החכמים: חברי המועצה בחרו שני נציגים חדשים לכנסת
ישיבת מועצת חכמי התורה הסתיימה: אין שינויים דרמטיים או הדחות מלבד המיקומים ברשימה. השמות החדשים: הרב יוסף אלנתנוב - נציג העדה הבוכרית דרור עמוס - יו״ר המועצה דתית בחיפה.
"אתמול בנות ירושלים מצאו את דוד שלי ואמרו לו שאני חולה אהבה" \ אלי גוטהלף
משהו קרה אמש בנחלאות, בבית הכנסת שערי רחמים. גיליתי דור שלא רוצה פחות יראת שמים, אלא יותר לב. מאות בחורים, חסידים וליטאים, ספרדים ואשכנזים, מצאו את עצמם עומדים יחד מול הקב״ה, בלי מחיצות ובלי תיאום, ושרים את מה שהלב ביקש לומר. על הרגע שבו הרינה והתפילה חדלו להיות שני דברים שונים (דעה)אלי גוטהלף
נכדו הבכור של האדמו"ר מבעלזא הודיע; אלפי הבחורים יתפללו בנפרד | כל הפרטים
הרה"ג רבי שלום רוקח, נכדו הבכור של האדמו"ר מבעלזא, הודיע לאלפי הבחורים על ההחלטה המפתיעה לקראת ראש השנה בשל מצוקת המקום • האדמו"ר יתפלל עמם שחרית ב'גרויסע שטוב' • בתוך כך: תפילות לרפואת האדמו"ר שאושפז הבוקר • כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים