מבזקים נוספים
מחצות עד לפנות בוקר; ה'סליחות' של רבי מיילך באתרא קדישא מירון
הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, ששהה השבת באתרא קדישא מירון, החל באמירת סליחות ראשונות בחצות הלילה וסיימן מתוך התעוררות עצומה בשעות לפנות הבוקר | טרם אמירת הסליחות העלה המשפיע שלהבת אש קודש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (חסידים)חיים רוזנבוים
ההחלטה שלא להדיח את הח"כים - והשמות החדשים שנחשפים: מאחורי הקלעים של ישיבת המועצת
ברי מועצת חכמי התורה סיימו אחר הצהריים את הישיבה המיוחדת המתקיימת לרגל הבחירות המתקרבות | למרות פרסומים מוקדם יותר, חכמי המועצת החליטו שלא להדיח אף חבר כנסת, והוסיפו שני שמות חדשים שייכנסו לרשימת ש"ס לכנסת (חרדים)ישי כהן
בהיכל המיתולוגי שהורחב | רבבות באמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר מסאטמר
רבבות חסידי סאטמר התכנסו באשמורת הבוקר לאמירת 'סליחות' ראשונות בצילו של האדמו"ר מסאטמר, בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב ראדני במרכז שכונת ווילאמסבורג | התרגשות מיוחדת ניכרה בקהל, לאחר שההיכל ההיסטורי של אדמו"רי החסידות עבר בחודשים האחרונים שיפוץ ענק ומקיף, במסגרתו הורחב והוגדל שטח בית המדרש באופן משמעותי | האדמו"ר ירד לפני התיבה, כשהוא עטוף בטלית מירושת הרה"ק מסאטמר זי"ע (חסידים)חיים רוזנבוים
שבת של התרוממות; נחנך בית המדרש המפואר 'ישועות משה' באשדוד
שמחה גדולה בקרב חסידי ויז'ניץ באשדוד: בסוף השבוע נחנך ברוב עם בית הכנסת המרווח "ישועות משה" בפינת הרחובות יהודה הנשיא–שמעון בן שטח • במהלך השבת נערכו התפילות והשולחנות באווירה מרוממת ובחמימות חסידית • יהושע פרוכטר מגיש תיעוד וסיקור (חסידים)חיים רוזנבוים
הסתיימה ישיבת מועצת החכמים: חברי המועצה בחרו שני נציגים חדשים לכנסת
ישיבת מועצת חכמי התורה הסתיימה: אין שינויים דרמטיים או הדחות מלבד המיקומים ברשימה. השמות החדשים: הרב יוסף אלנתנוב - נציג העדה הבוכרית דרור עמוס - יו״ר המועצה דתית בחיפה.
נכדו הבכור של האדמו"ר מבעלזא הודיע; אלפי הבחורים יתפללו בנפרד | כל הפרטים
הרה"ג רבי שלום רוקח, נכדו הבכור של האדמו"ר מבעלזא, הודיע לאלפי הבחורים על ההחלטה המפתיעה לקראת ראש השנה בשל מצוקת המקום • האדמו"ר יתפלל עמם שחרית ב'גרויסע שטוב' • בתוך כך: תפילות לרפואת האדמו"ר שאושפז הבוקר • כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
מה הוא רומז? נתניהו שיגר איום חריג באירוע הרמת כוסית | הדברים המלאים
ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר היום איום חריג בישיבת הממשלה לעבר איראן, והבהיר כי ישראל תגיב בקיצוניות למתקפה איראנית | הדברים המלאים שנאמרו הבוקר בהרמת הכוסית (חדשות)כיכר השבת
זעקת התשובה בצאנז; אלפים נהרו בעלות השחר, הרבי נשא שיחה חוצבת להבות
אלפי חסידי צאנז נהרו באשמורת הבוקר להיכל בית המדרש הגדול בנתניה • האדמו"ר ניגש לפני העמוד ונשא דרשת התעוררות מרטיטה לקראת ימי הדין • בתום המעמד: החלטה קדושה מיוחדת להתנזרות מוחלטת משימוש בדוא"ל • משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק ומיוחד (חסידים)חיים רוזנבוים