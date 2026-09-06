מבזקים נוספים
מחצות עד לפנות בוקר; ה'סליחות' של רבי מיילך באתרא קדישא מירון
הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, ששהה השבת באתרא קדישא מירון, החל באמירת סליחות ראשונות בחצות הלילה וסיימן מתוך התעוררות עצומה בשעות לפנות הבוקר | טרם אמירת הסליחות העלה המשפיע שלהבת אש קודש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (חסידים)חיים רוזנבוים
ההחלטה שלא להדיח את הח"כים - והשמות החדשים שנחשפים: מאחורי הקלעים של ישיבת המועצת
ברי מועצת חכמי התורה סיימו אחר הצהריים את הישיבה המיוחדת המתקיימת לרגל הבחירות המתקרבות | למרות פרסומים מוקדם יותר, חכמי המועצת החליטו שלא להדיח אף חבר כנסת, והוסיפו שני שמות חדשים שייכנסו לרשימת ש"ס לכנסת (חרדים)ישי כהן
שבת של התרוממות; נחנך בית המדרש המפואר 'ישועות משה' באשדוד
שמחה גדולה בקרב חסידי ויז'ניץ באשדוד: בסוף השבוע נחנך ברוב עם בית הכנסת המרווח "ישועות משה" בפינת הרחובות יהודה הנשיא–שמעון בן שטח • במהלך השבת נערכו התפילות והשולחנות באווירה מרוממת ובחמימות חסידית • יהושע פרוכטר מגיש תיעוד וסיקור (חסידים)חיים רוזנבוים
הסתיימה ישיבת מועצת החכמים: חברי המועצה בחרו שני נציגים חדשים לכנסת
ישיבת מועצת חכמי התורה הסתיימה: אין שינויים דרמטיים או הדחות מלבד המיקומים ברשימה. השמות החדשים: הרב יוסף אלנתנוב - נציג העדה הבוכרית דרור עמוס - יו״ר המועצה דתית בחיפה.
"אתמול בנות ירושלים מצאו את דוד שלי ואמרו לו שאני חולה אהבה" \ אלי גוטהלף
משהו קרה אמש בנחלאות, בבית הכנסת שערי רחמים. גיליתי דור שלא רוצה פחות יראת שמים, אלא יותר לב. מאות בחורים, חסידים וליטאים, ספרדים ואשכנזים, מצאו את עצמם עומדים יחד מול הקב״ה, בלי מחיצות ובלי תיאום, ושרים את מה שהלב ביקש לומר. על הרגע שבו הרינה והתפילה חדלו להיות שני דברים שונים (דעה)אלי גוטהלף
נכדו הבכור של האדמו"ר מבעלזא הודיע; אלפי הבחורים יתפללו בנפרד | כל הפרטים
הרה"ג רבי שלום רוקח, נכדו הבכור של האדמו"ר מבעלזא, הודיע לאלפי הבחורים על ההחלטה המפתיעה לקראת ראש השנה בשל מצוקת המקום • האדמו"ר יתפלל עמם שחרית ב'גרויסע שטוב' • בתוך כך: תפילות לרפואת האדמו"ר שאושפז הבוקר • כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
מה הוא רומז? נתניהו שיגר איום חריג באירוע הרמת כוסית | הדברים המלאים
ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר היום איום חריג בישיבת הממשלה לעבר איראן, והבהיר כי ישראל תגיב בקיצוניות למתקפה איראנית | הדברים המלאים שנאמרו הבוקר בהרמת הכוסית (חדשות)כיכר השבת
זעקת התשובה בצאנז; אלפים נהרו בעלות השחר, הרבי נשא שיחה חוצבת להבות
אלפי חסידי צאנז נהרו באשמורת הבוקר להיכל בית המדרש הגדול בנתניה • האדמו"ר ניגש לפני העמוד ונשא דרשת התעוררות מרטיטה לקראת ימי הדין • בתום המעמד: החלטה קדושה מיוחדת להתנזרות מוחלטת משימוש בדוא"ל • משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק ומיוחד (חסידים)חיים רוזנבוים