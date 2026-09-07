50 יום לבחירות: היום מתחילה הגשת רשימות המועמדים

מבזקים נוספים
צה"ל פרסם הנחיות פינוי לכפר דיר א-זהראני בדרום לבנון
דוברת צה"ל בערבית פרסמה לפנות בוקר הנחיות פינוי למבנה בכפר דיר א-זהראני שצפונית לנבטיה בדרום לבנון. המבנה הותקף לאחר מכן. ערוצים לבנוניים דיווחו על תנועת מתפנים גדולה מהכפר ומאזורים נוספים באזור נבטיה בעקבות ההסלמה ביומיים האחרונים. שובן של המפות האדומות והנחיות הפינוי יוצרות אפקט פסיכולוגי על התושבים הלבנונים לאחר רגיעה ארוכה יחסית, ומספר ההרוגים והפצועים מטפס שוב.קובי אטינגר
הצילה מאות ילדים מהנאצים: נפטרה קרובת המשפחה של הרבי מליובאוויטש
ניצולת השואה מרת הדסה קרליבך ע"ה, שפעלה כנערה לצד אביה בלהט הקרבות של צרפת הכבושה והצילה מאות ילדים יהודים מציפורני הנאצים, הלכה לעולמה ביום ראשון, בגיל 99 | חיה תחת שוט הרדיפות הסובייטיות בברית המועצות, שרדה את התופת הנאצית באירופה והקדישה את חייה להנחלת זיכרון הגבורה והאמונה לדורות הבאים (דיין האמת)כיכר השבת
ביטאון 'דגל התורה' בהתייחסות ראשונה להדחה הדרמטית של גפני ומקלב: "לא מדובר בהבעת אי אמון"
"הח"כים עשו כל שביכולתם להסדרת מעמד בני הישיבות" • ביטאון 'דגל התורה' מתייחס לראשונה להדח חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב | בביטאון טענו כי לא מדובר באי אמון: "הח"כים פעלו לאורך כל הקדנציה על פי הנחיית גדולי ישראל ונועצו עימם בכל צעד ושעל" | ההדחה ממתינה לאישור ה'מועצת' (חדשות, חרדים)חזקי שטרן
צה"ל תקף מטרות חמאס בעזה לאחר שכלי הנדסי נפגע ממטען שהוטמן במרחב הקו הצהוב
כלי הנדסי עלה על מטען חמאס בצפון הרצועה • צה"ל תקף תשתיות טרור במהלך הלילה | "הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש" (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי נפגע ממטען שהוטמן במרחב הקו הצהוב
כלי הנדסי עלה על מטען חמאס בצפון הרצועה • צה"ל תקף תשתיות טרור במהלך הלילה | "הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש" (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל תקף תשתיות חמאס בתגובה להפעלת מטען בצפון עזה
כלי הנדסי של צה"ל עלה אתמול על מטען של חמאס במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. אין נפגעים לכוחות הצבא. צה"ל הגדיר זאת כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. בתגובה, תקף הצבא במהלך הלילה תשתיות של חמאס ששימשו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
מהפך בטמפרטורות: תכינו את המזגנים - החום הכבד בדרך לשיא
עומס החום יורגש היטב ברוב חלקי הארץ עם עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ | השיא יגיע מחר עם הכבדה נוספת, ורק ביום רביעי תירשם ירידה קלה – אך המעלות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
תיעוד מטורף: הר הגעש התפרץ בבת אחת לגובה אדיר - ופיתח סופת ברקים
בתיעוד יוצא דופן שפורסם ברשתות התקשורת נראה הרבה הגעש אנאק קראקאטאו כשהור מתפרץ בבת אחת לגובה אדיר | בתיעוד ניתן לראות סופת ברקים מקומית שנוצרה כתוצאה ממערכת אקלימית מקומית חדשה בעקבות ההתפרצות | העשן והאפר הגיעו לגובה אלפי מטרים (בעולם)כיכר השבת