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הפסקת האש הופרה

צה"ל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי נפגע ממטען שהוטמן במרחב הקו הצהוב

כלי הנדסי עלה על מטען חמאס בצפון הרצועה • צה"ל תקף תשתיות טרור במהלך הלילה | "הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש" (צבא וביטחון)

זירת חיסול בעזה (צילום: Ali Hassan/Flash90)

כלי הנדסי של כוחות עלה אתמול (ראשון) על מטען חבלה של במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת .

דובר צה"ל הבהיר כי אין נפגעים לכוחותינו, אך הגדיר את האירוע כ"הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חמאס".

בתגובה לאירוע, תקף צה"ל במהלך הלילה (בין ראשון לשני) תשתיות של ארגון הטרור חמאס ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

דובר צה"ל הדגיש כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

האירוע מצטרף לשורה של פעולות צבאיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. כפי שדווח ב'כיכר השבת', צה"ל חיסל לפני מספר ימים את מחמד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים במרחב רפיח.

בנוסף, כוחות עלית של השב"כ וצה"ל הצליחו בשבוע שעבר ללכוד את ראש הביטחון הכללי של חמאס ברצועת עזה במבצע מורכב במערב העיר עזה. המבצע כלל שילוב של כוחות קרקעיים ותקיפות אוויריות מסיביות שנועדו להסיר איומים ולחפות על הכוחות.
צה"לחמאסעזה

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