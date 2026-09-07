התחזית המלאה מהפך בטמפרטורות: תכינו את המזגנים - החום הכבד בדרך לשיא עומס החום יורגש היטב ברוב חלקי הארץ עם עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ | השיא יגיע מחר עם הכבדה נוספת, ורק ביום רביעי תירשם ירידה קלה – אך המעלות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה | התחזית המלאה (בארץ)