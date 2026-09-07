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התחזית המלאה

מהפך בטמפרטורות: תכינו את המזגנים - החום הכבד בדרך לשיא

עומס החום יורגש היטב ברוב חלקי הארץ עם עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ | השיא יגיע מחר  עם הכבדה נוספת, ורק ביום רביעי תירשם ירידה קלה – אך המעלות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה | התחזית המלאה (בארץ)

גבול עזה, אתמול (צילום: צפריר אבייב/Flash90)

היום (שני) בשעות הבוקר מעונן חלקית, ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

ביום רביעי, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה של טמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 23-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39
מזג האווירהתחזית

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