מפלגת הימין הקיצוני AfD זינקה ל-44% בבחירות בסקסוניה-אנהלט

מבזקים נוספים
משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחופי קרית חיים
משרד הבריאות הוציא אזהרת רחצה לחופי קרית חיים, לאחר שנמצאו תוצאות מיקרובאליות חריגות בבדיקות איכות המים. המשרד ממשיך במעקב ומדגיש כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל
גורמים בחסידות בעלזא מתדרכים: ההחלטה נפלה - ישראל אייכלר יוחלף באליקים שטארק
ישראל אייכלר, נציג חסידות בעלזא ב'יהדות התורה' המכהן כעת כסגן שר התקשורת, וכיהן בכנסת לסירוגין מאז שנת 2003, צפוי להיות מוחלף ברשימה לקראת הבחירות לכנסת ה-26, כך מתדרכים גורמים בחסידות בעלזא | כפי שנחשף אמש ב'כיכר השבת', מי שיחליף אותו יהיה בכיר החסידות אליקים שטארק (חדשות)חנני ברייטקופף
כוכב טיקטוק בן 35: האיש שהרעיד את גרמניה ויסלק מהגרים
מחיוך למצלמה ועד לניצחון היסטורי: אולריך זיגמונד הפך בתוך זמן קצר לאחד הפנים המזוהות ביותר עם הימין הגרמני (חדשות בעולם)דני שפיץ
ההמצאה המטורפת שהפילה את השוטרים האמריקאים בפח
תקופת היובש בארצות הברית נאלצו היצרנים להסתתר ביערות ובאזורים מבודדים וכדי שהשוטרים לא יוכלו לעקוב אחריהם, הם מצאו פתרון שנראה כמעט בלתי נתפס (חדשות בעולם)דני שפיץ
שמעון טובול בריאיון: "שלושה מנדטים שלא יצביעו ימליכו ממשלת שמאל" | צפו
סגן ראש עיריית באר שבע ומספר 2 במפלגת 'נעם', שמעון טובול, התארח באולפן 'כיכר השבת' לריאיון גלוי • על הקשר המתחזק בין המפלגה לציבור החרדי, הדרישה לתיק החינוך בממשלה הבאה, חוק הגיוס, והפנייה לאלו שמתכוונים להישאר בבית ביום הבחירות: "שלושה מנדטים שלא מצביעים ימליכו ממשלת שמאל" • צפו (פוליטי)יוסי סרגובסקי
ברגע האחרון: הילדה הקטנה רצה לכביש - האזרח האמיץ זינק עליה והציל את חייה
עובד בחנות במדינת פואבלה המקסיקנית הפך לגיבור היום לאחר שהציל ילדה מלהידרס בשדרה עמוסת תנועה | הרגע הדרמטי שהתרחש אתמול כולו תועד על ידי מצלמות אבטחה (בעולם)כיכר השבת
דיווח: המהלך הבא של איראן שירגיז את טראמפ - וההכרזה הצפויה בקרוב
איראן צפויה להכריז על צעד חדש במלחמה עם ארה"ב על השליטה במצרי הורמוז | המהלך המתואם עם עומאן צפוי לעורר את זעמו של הנשיא טראמפ שכבר איים על מדינצ המפרץ אם תשתף פעולה עם איראן (חדשות)כיכר השבת
גבר נפצע מדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לעוצרין
גבר נפצע הבוקר (10:38) מדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לעוצרין. חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים לו טיפול רפואי במקום עם פצע דקירה.קובי רוזן