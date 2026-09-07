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מסיבה קטלנית במיוחד: הזיקוקים יצאו משליטה - והתפוצצו על החוגגים 

לפחות 10 בני אדם נהרגו ו-60 נוספים נפצעו במרכז מקסיקו, לאחר שזיקוקים התפוצצו במהלך פסטיבל כפרי | בתיעוד נראה הרגע בו הזיקוקים יצאו משליטה ופגעו בחוגגים (חדשות)

לפחות 10 בני אדם נהרגו ולפחות 60 נוספים נפצעו במקסיקו כאשר זיקוקים התפוצצו במהלך פסטיבל כפרי, כך מסרה הממשלה המקומית.

הפיצוץ אירע ביום שבת במהלך חגיגה שהייתה חלק מטקס מקומי בסנטה מריה קנצ'סדה שבמחוז טמסקלסינגו במרכז המדינה, בעת שמשתתפים נשאו בובה בצורת שור העשויה מקש שמהם ניתזו זיקוקים.

השור הבוער הצית ככל הנראה מאגר זיקוקים גדול יותר שהיה מאוחסן בכנסיית הכפר. הפיצוץ העז הוביל לקריסת קירות והצית שריפה ברחבת העיירה, כאשר כלי תקשורת מקומיים דיווחו כי מספר בני אדם נלכדו תחת ההריסות שקרסו כתוצאה מהדף הפיצוץ.

מהדיוקסיה של מחוז אטלקומולקו הסמוך נמסר כי שני כמרים נפצעו באירוע. בהודעה שפרסמה הדיוקסיה נכתב: "אנו מתאחדים בתפילה למען אלו שאיבדו את חייהם, משפחותיהם ויקיריהם, כמו גם למען אלו שנפצעו וכל מי שחווה כעת רגעים של כאב ודאגה".

משרד התובע הכללי של מקסיקו הודיע כי הסיבה המדויקת להתלקחות הזיקוקים טרם נקבעה, וכי נפתחה חקירה רשמית לבחינת נסיבות האירוע.
מקסיקוזיקוקים

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