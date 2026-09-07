נפגעים בתקיפה ישראלית על רכב בנבטיה אלפוקא בדרום לבנון

מבזקים נוספים
פרסום ראשון: בן גביר משריין לראשונה נציג חרדי ברשימת 'עוצמה יהודית'
צעד פוליטי משמעותי לקראת הבחירות: השר איתמר בן גביר משריין את העסקן החרדי יוסי גולדברגר במקום ה-9 ברשימת 'עוצמה יהודית', במטרה לתרגם את האהדה ברחוב החרדי לקולות בקלפי ולראשונה להציב נציג מטעמו לכנסת (חרדים)ישי כהן
מקצוענים עם כפכפים: החות'ים צדו בכירים סעודים בטיל בליסטי
תיעוד שהפיצו החות'ים נראה טיל בליסטי פוגע באזור שבו התקיימה נקודת מפגש של גורמים בכירים בכוחות המזוהים עם סעודיה (חדשות בעולם)דני שפיץ
גשר הדיקטטורים: רוסיה וצפון קוריאה פתחו מעבר חדש
הגשר הראשון מסוגו נפתח לתנועה: רוסיה וצפון קוריאה מעמיקות את הקשר ביניהן דווקא בתקופה רגישה במיוחד (חדשות בעולם)דני שפיץ
וינטר מגיש ונועל את רשימתו; המגעים עם הפוליטיקאי החרדי נכשלו
המגעים בין מפלגת 'הציבור החרדי' ל'עמך ישראל' נכשלו • וינטר הציע את המקום התשיעי, לייטנר דרש את הרביעי | הרשימות נסגרות מחר (פוליטי מדיני)יוני גבאי
המהלך החדש של יוחננוף הולך לשנות את הקניות במגזר החרדי
יוחננוף מסמנת יעד חדש - הציבור החרדי. עם כשרות מהודרת, מחירים אגרסיביים, בית כנסת בתוך הסניף ותוכניות התרחבות מפתיעות בירושלים, איתן יוחננוף חושף מה עומד מאחורי המהלך (צרכנות)כיכר השבת
חריג: השער הולחם במהלך הלילה, עשרות תלמידים נשארו בחוץ
עשרות תלמידים והורים הגיעו הבוקר לבית הספר הממלכתי בשכונת קריית הרצוג בבני ברק, אך גילו כי שער הכניסה הולחם במהלך הלילה • הרקע, לפי החשד: מחאה של גורמים קיצוניים נגד הלימודים המשותפים לבנים ולבנות (חרדים)קובי ישראל
יותר מדויקות, יותר מהירות: שר ההגנה בתעמולת גיוס נשים
"נשים מגיבות טוב יותר בהפעלת רחפנים": שר ההגנה האוקראיני לשעבר מציג את היתרון שלדבריו עשוי לשנות את שדה הקרב (חדשות בעולם)דני שפיץ
צפו: השוטרים הגיעו לעיר הצפונית והחשודים התחבאו בתוך מכולה
שוטרי תחנת חיפה עצרו 11 תושבי שטחים ששהו בישראל ללא אישורים כחוק, לאחר שאותרו כשהם מסתתרים בתוך מכולה. המעצר בוצע במסגרת פעילות יזום וממוקדת של מחוז חוף נגד תופעת השוהים הבלתי חוקיים. כך זה נראה (משטרה)קובי אטינגר