עוקפים את העולם: הגשר החדש שיחבר בין פוטין לקים

גשר הדיקטטורים: רוסיה וצפון קוריאה פתחו מעבר חדש ( צילום: מסך )

רוסיה וצפון קוריאה פתחו היום פרק חדש ביחסים ביניהן: לראשונה בהיסטוריה נפתח לתנועה גשר כביש המחבר ישירות בין שתי המדינות, מעל נהר טומן שבגבול המשותף.

ראש ממשלת רוסיה מיכאיל מישוסטין וראש ממשלת צפון קוריאה פאק טה סונג השתתפו בטקס הפתיחה באמצעות שידור וידאו, ולאחר מכן החלה תנועת כלי רכב על הגשר. הגשר עצמו משתרע לאורך של כקילומטר, והוא כולל שני נתיבי נסיעה. יחד עם הכבישים ומתקני המעבר משני צדי הגבול, הפרויקט כולו משתרע על כמעט חמישה קילומטרים. בצד הרוסי הוקם גם מעבר גבול חדש עם 10 נתיבים, שאמור להיות מסוגל לטפל בעד כ־300 כלי רכב ויותר מ־2,300 בני אדם ביום כאשר יפעל בתפוקה מלאה. עד היום היה בין שתי המדינות חיבור יבשתי אחד בלבד: גשר הידידות, גשר רכבת שנפתח כבר ב־1959. הגשר החדש משנה את המצב ומאפשר לראשונה מעבר ישיר של כלי רכב בכביש בין רוסיה לצפון קוריאה.

גשר הדיקטטורים: רוסיה וצפון קוריאה פתחו מעבר חדש - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25 גשר הדיקטטורים: רוסיה וצפון קוריאה פתחו מעבר חדש ( צילום: רשתות חברתיות )

הפרויקט תוכנן מראש. מוסקבה ופיונגיאנג חתמו על ההסכם להקמתו בשנת 2024, במהלך ביקורו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בצפון קוריאה. עבודות הבנייה החלו באפריל 2025, ובתוך כשנה וחצי הושלם החיבור בין שתי גדות הנהר.

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ברוסיה מציגים את הגשר בעיקר כפרויקט כלכלי ותחבורתי, שנועד להגדיל את היקף המסחר, להוזיל את עלויות ההובלה ולאפשר תנועה רציפה יותר של סחורות ואנשים בין המדינות. עבור מוסקבה מדובר גם בחיבור לכבישים המובילים עמוק יותר לתוך רשת התחבורה הרוסית.

אך מאחורי הפרויקט התשתיתי מסתתר גם ההקשר הגיאופוליטי. מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה ב־2022 הידקו מוסקבה ופיונגיאנג באופן משמעותי את יחסיהן. צפון קוריאה סיפקה לרוסיה תמיכה צבאית במסגרת המלחמה באוקראינה, כולל שליחת כוחות לרוסיה, והקשרים בין שתי המדינות הפכו בשנים האחרונות לקרובים מאי פעם.