משרד הבריאות: כלב וכלבה נגועים בכלבת בבית אריה ועלי

ברקע ההרשמה המונית בקהילות מרנן ורבנן גדולי הדור נתנו את ברכתם למיזם האדיר "כלא 1000", המעניק 1,000 שקלים לכל יום מעצר לבני תורה. המיזם, שזוכה לפיקוחם של גדולי הדיינים, מבוסס על מודל קרנות היתומים ויוצא כעת למבצע רישום מיוחד בימים אלו (חרדים)

יוסי כץ