משרד הבריאות: כלב וכלבה נגועים בכלבת בבית אריה ועלי

מבזקים נוספים
גאוני: המיזם שיעניק 1000 ש"ח לכל יום מעצר של תלמידי ישיבה עריקים
ברקע ההרשמה המונית בקהילות מרנן ורבנן גדולי הדור נתנו את ברכתם למיזם האדיר "כלא 1000", המעניק 1,000 שקלים לכל יום מעצר לבני תורה. המיזם, שזוכה לפיקוחם של גדולי הדיינים, מבוסס על מודל קרנות היתומים ויוצא כעת למבצע רישום מיוחד בימים אלו (חרדים)יוסי כץ
יכבשו את ראשות הממשלה? איזנקוט פרסם את רשימת מפלגת "ישר!" לבחירות
מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הגישה בשעה האחרונה את רשימתה לכנסת, אותיות המפלגה שהוגשו לוועדת הבחירות הן "דרך" | את הרשימה הגישו מועמדי ישר! לכנסת, מנכ״לית ״אחריי!״ לשעבר ענבר הרוש גיטי וראש אגף התקציבים במשרד האוצר לשעבר שאול מרידור (פוליטי)קובי ישראל
גם לכם זה מזכיר משהו? סערה בעקבות מדי צבא שטראמפ המציא ברשת החברתית
סערה פרצה ברשת בעקבות מדי צבא המיועדים לחיל החלל שהציג טראמפ ברשת החברתית שלו טרות' | גולשים ופרשנים טענו כי המדים המוצגים דומים באופן מחשיד למדים נאצים | שפטו בעצמכם (חדשות)כיכר השבת
בהלת המחלה המסתורית: האם מסוכן להיכנס לכינרת? משרד הבריאות עושה סדר
בהלה אחזה בציבור ביממה האחרונה בעקבות הודעת משרד הבריאות לפיה יש לנקוט אמצעי זהירות בעת רחצה במי הכנרת | על פי ההודעה, "יש להימנע מצלילה, קפיצה למים והכנסת הראש מתחת למים" | היום משרד הבריאות עושה סדר בהנחיות (בארץ)דניאל הרץ
איזנקוט הגיש רשימת מועמדים ומבקש את האותיות "דרך"
גבי איזנקוט הגיש את רשימת המועמדים שלו לבחירות ומבקש לקבל את האותיות "דרך" לסימון המפלגה בפתק ההצבעה.כיכר השבת