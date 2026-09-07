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משרד הבריאות: כלב וכלבה נגועים בכלבת בבית אריה ועלי

משרד הבריאות מזהיר מפני כלב נגוע בכלבת שנמצא ביישוב בית אריה ברחובות הזית ותירוש - כלב מגזע מעורב, בינוני-גדול, חום עם כתמים לבנים סביב הצוואר והחוטם. תשעה אנשים שנחשפו החלו בטיפול מונע. בנוסף, נמצאה כלבה נגועה ביישוב עלי - כלבה כנעני בינונית-גדולה, לבנה עם כתמים חומים. שני אנשים שנחשפו הופנו לטיפול. המשרד קורא למי שהיה במגע עם הכלבים או עם בעלי חיים משוטטים באזור בין 22.08-05.09 לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הנפתית רמלה בטלפון 08-9181202.

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