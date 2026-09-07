מנורה יהודית עתיקה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון ( צילום: מאיר רוטר חוקר ארץ ישראל )

באחד הכפרים שממערב לעיר חברון נחשף בימים האחרונים מכלול קבורה עתיק ומרשים. את המקום חקר לראשונה ידידי מאיר רוטר, חוקר ארץ ישראל (אשר יחד עמו כתבתי את ספרי הרביעי, "המקומות הקדושים בלבנון" - רוטר הוא תלמיד-חבר של החוקר המנוח ז'אבו ארליך ע"ה).

החשיפה אירעה בעקבות עבודות פיתוח מקומיות שביצע אחד מתושבי הכפר. במהלך העבודות נחשפה כניסה לשתי מערות קבורה עתיקות.

מנורה יהודית עתיקה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון ( צילום: מאיר רוטר חוקר ארץ ישראל )

מנורה יהודית עתיקה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון ( צילום: מאיר רוטר חוקר ארץ ישראל )

מנורה יהודית עתיקה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון ( צילום: מאיר רוטר חוקר ארץ ישראל )

מנורה יהודית עתיקה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון ( צילום: מאיר רוטר חוקר ארץ ישראל )

המערה הראשונה היא מערת כוכים גדולה, הבנויה כחדר גדול בעל תקרה קמורה. בשלושת דפנות החדר נמצאים פתחי כוכי הקבורה, המסותתים באופן מוקפד בסלע קרטון יפה. הכוכים גדולים בהרבה מהממוצע המקובל, ומשקפים פאר והדר - ניכר כי הושקעה במערה זו עבודת סיתות רבה ואיכותית. המשאית איבדה בלמים ומדרדרת, הנהג קופץ ברגע האחרון | תיעוד מטורף קובי רוזן | 12:54 בתרועת מלך; כך קידמו לוחמי מג"ב את פני הרב ראובן אלבז במעמד ההוד בירושלים כיכר השבת | 14:25 המערה השנייה בנויה אף היא כחדר קבורה מרשים, המעוטר בצורות שונות. גם בה נמצאים פתחי כוכים בשלושה מקירות המערה, מסותתים באופן מוקפד ויפה, כאשר לכל פתח מסגרת משלו.

מנורה יהודית עתיקה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון

מנורה יהודית עתיקה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון

מנורה יהודית עתיקה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון

מנורה יהודית עתיקה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון

מדרגה עולה מרצפת החדר אל עבר הכוכים, ואבני הגולל ששימשו לחסימת פתחי הכוכים עדיין נמצאות במקומן המקורי.

בפינת החדר קיימת ירידה למפלס נוסף, שהוא למעשה לב המערכת - חדר קבורה מפואר ובו שלושה משכבים, כל אחד עם כרית אבן, המעידים על כך שבחדר זה נקברו אנשים מיוחסים.

גם קירות חדר זה מעוטרים בעיטורים מרשימים, ועל אחד הקירות משורטטים שני טיפוסי מנורות קנים יהודיות, שנחרתו ככל הנראה בשלב מאוחר יותר, שלא בשימושה המקורי של המערה.

מנורה יהודית עתיקה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון

מנורה יהודית עתיקה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון

מנורה יהודית עתיקה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון

מנורה יהודית עתיקה במערת קבורה מפוארת ממערב לחברון

המערות מיוחסות לתקופה שבין התקופה ההרודיאנית ועד לסוף ימי הבית השני, ונראה כי המשיכו לשמש גם בתקופה שבין המרידות ועד למרד בר כוכבא, אז חרב הישוב היהודי באזור לחלוטין.

המערה נמצאת כעת בפיקוח ובמעקב של קצין המטה לענייני ארכיאולוגיה (קמ"ט), הבוחן ומתעד את הממצאים. בשל מיקומה הרגיש מבחינה ביטחונית, בסמוך לבתי הכפר הערבי הסוגרים עליה, ובשל מצבה הרעוע, אין לבקר במקום.