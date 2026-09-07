בפרק סוער של תוכנית "דבר ראשון", פתחו המגישים משה מנס ושוקי סלומון את כל הקלפים: החל מהפשקווילים הביזאריים שמחתימים רבנים שנפטרו, דרך עדות כואבת ואישית על מניפולציות של עסקנים בחצרות גדולי הדור ועד לעמדות מפתיעות על הייצוג של הציבור העובד | וגם הטיפול בפוסט-טראומה והבהלה מחולה האמבה בכנרת | צפו בתוכנית המרתקת (דבר ראשון)

משה מנס ושוקי סלומון