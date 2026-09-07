בלשי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאל"כ) בלהב 433 תפסו היום (שני) מעל חצי טון של גז פיראטי בבלונים, במסגרת פרשיה מתמשכת של סחר בגז לא חוקי המיובא מאיו"ש. הפעילות נערכה בשיתוף יס"מ חוף ומנהל הגז, כאשר החיפושים התמקדו בביתו של חשוד בעוספיא ובמחסן בדלית אל כרמל.

על פי החשד, החשוד מייבא בלוני גז מאיו"ש ומאפסן אותם מאחורי ביתו ובמחסן, ללא רישיון וללא אמצעי בטיחות נדרשים. דוברות המשטרה הדגישה כי האחסון נעשה "בצורה מסוכנת" המסכנת את הסביבה. כמו כן, החשוד משווק את הבלונים ללקוחות מבלי שעברו את בדיקות הבטיחות הנדרשות, מה שמהווה סכנה ממשית למשתמשים.

כלל הבלונים שנתפסו הוחרמו והועברו לחזקת מנהל הגז. הפרשה מנוהלת על ידי יאל"כ להב 433, והיא חלק ממאמץ רחב יותר של רשויות האכיפה להתמודד עם תופעת הגז הפיראטי בצפון הארץ.

זו לא הפעם הראשונה שרשויות האכיפה מתמודדות עם סחר בגז לא חוקי באזור. לפני מספר שנים, נעצרו חשודים מדלית אל כרמל בחשד לסחיטה של חברה קבלנית שזכתה במכרז להקמת חווה סולארית, כאשר במסגרת מעשי הסחיטה הוצתה חווה סולארית ונגרמו נזקים בשווי מיליון וחצי שקלים.

המשטרה פועלת בשנים האחרונות נגד תופעת הגז הפיראטי, שמהווה סכנה כפולה - הן מבחינת הבטיחות הציבורית והן מבחינת הפגיעה במשק. בלוני גז שלא עברו בדיקות תקינות עלולים להוביל לתאונות חמורות, ואילו הסחר הלא חוקי פוגע בחברות הגז הלגיטימיות ובהכנסות המדינה.