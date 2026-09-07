צה"ל חיסל שני מחבלים מחמאס וגא"פ ברצועת עזה

מבזקים נוספים
אחרי הכישלון של ארדן, עליזה בלוך מצטרפת לעוד מפלגה שלא בטוח עוברת את אחוז החסימה
ראש עיריית בית שמש לשעבר הצטרפה לרשימת כחול לבן, לאחר שארדן החליט לעזוב את המפלגה • גנץ: "תוספת משמעותית" | "המחויבות שלי לאחדות" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
הילדה שקנתה עיט במיליון וחצי דולר; ובדרום: נערכים לתרחיש שבעה באוקטובר • צפו
פיגוע דקירה בשומרון: בן 20 נפצע, המחבל חוסל | תרגיל "רוח דרומית": נערכים למתווה שבעה באוקטובר בדרום | טלטלה בבעלזא: ישראל אייכלר יוחלף באליקים שטארק | שריון חרדי ב"עוצמה יהודית": יוסי גולדברגר במקום התשיעי | ניצחון הימין הקיצוני בגרמניה מעורר חרדה בקהילה היהודית | אסון במיאמי: מטוס מטען התרסק, חמישה נהרגו | אמבה בכינרת: משרד הבריאות מזהיר, אין איסור רחצה | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
התפלל בחדר הסמוך | מעמד סליחות ראשונות בסאדיגורה ירושלים • צפו
האדמו"ר נשא דברי התעוררות במעלת בקשת הסליחה לפני יום הדין הקרב ובא • כמנהג בית רוז'ין התפלל בחדרו הסמוך לבית המדרש | החסידים עברו להתברך בברכת השנים (חסידים ואנ"ש)שאול כהנא
מתוק מדבש; הראשל"צ בירך את ילדי רעננה
תלמידי כיתות ז' וח' מתלמוד התורה 'יסודי התורה' ברעננה עלו למעונו של הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף • הראשל"צ קיבלם בחמימות, עורר אותם להתמיד בלימוד כדי לגדול לתלמידי חכמים, ובירך אותם בדבש לשנה טובה ומתוקה (חרדים)חיים רוזנבוים
ב'שלומי אמונים' מינו 14 חברים חדשים למוסדות אגודת ישראל | זו הרשימה
המועצה הארצית אישרה את המינויים בהצעת ח"כ פרוש • הרשימה כוללת נציגים מכל רחבי הארץ | "מרחיבה את הייצוג לגווני הציבור" (חרדים)חנני ברייטקופף
ירוצו עד הסוף? זו החוקרת החרדית הבכירה שמצטרפת למפלגת 'הציבור החרדי'
החוקרת החרדית ד"ר נחומי יפה מצטרפת למפלגת 'הציבור החרדי' • זו הפעם הראשונה שמפלגה חרדית מצרפת אישה לרשימתה | כל הפרטים (חדשות חרדים)דוד הכהן
אולטימטום לנתניהו מבית הדין של הליכוד: "פרסם את השריונים עד השעה 21:00"
ביה"ד של הליכוד מפנה אולטימטום לרה"מ: "מן הראוי שהצעת השריונים תפורסם במהרה. אחרת, הדבר עלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי" | כל הפרטים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
בית הדין של הליכוד דרש מנתניהו לפרסם מועמדים לשריון תוך שעתיים
בית הדין של הליכוד הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו לפרסם את רשימת מועמדיו לשריון בתוך שעתיים. בהחלטה צוין כי אם לא יעשה כן, הוא עלול להסתכן בהצבעה חשאית.כיכר השבת