בית הדין של מפלגת הליכוד הפנה הערב (שני) אולטימטום לראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין פרסום רשימת השריונים לכנסת ה-26. על פי האולטימטום, לאחר שחלק מהמפלגות הגישו את רשימותיהן, "מן הראוי כי הצעת השריונים תפורסם במהרה".

בית הדין הוסיף כי "אחרת, הדבר עלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי". באזהרה חריפה במיוחד, ציין ביה"ד כי ככל שההודעה לא תפורסם עד הערב בשעה 21:00, ישקלו השופטים לאשר הצבעה חשאית במזכירות הליכוד.

האולטימטום מגיע על רקע מתיחות גוברת במפלגה סביב רשימת השריונים. על פי דיווח של מוטי קסטל, נתניהו מקיים בשעות אלה סדרת פגישות על שמות המשוריינים ברשימתו, ואף דחה את ישיבת מזכירות הליכוד כדי לאפשר לעצמו גמישות עד הרגע האחרון.

בין השמות שעלו לשריון, עו"ד דוד פטר - שייצג בשנים האחרונות את הממשלה, את ראש הממשלה ושרים בשורת הליכים בבג"ץ. שמו של פטר עלה כבר לפני כחודשיים כמועמד לשריון מטעם נתניהו, וכעת האפשרות מתחזקת אך טרם התקבלה החלטה סופית.

בנוסף, על פי הדיווחים, בין השמות שעלו ד"ר קרן אסייג - שעמה צילם כבר נתניהו סרטון, אך שוקל לתת לה תפקיד אחר במפלגה, יפעת בן חי שגב ונוספים. חלק מהסרטונים עם המועמדים כבר צולמו, למרות שהרשימה הסופית טרם פורסמה.

נתניהו ניסה בימים האחרונים לצרף לרשימת הליכוד גם ראשי רשויות בכירים. הוא הציע לראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', להשתלב במקום השלישי ברשימת הליכוד, להתמנות לשר בכיר ולכהן גם כסגן ראש הממשלה. ההצעה הגיעה לאחר שסקרים פנימיים הצביעו על דנילוביץ' כדמות פופולרית ומאחדת, אך בסופו של דבר דנילוביץ' סירב.

נתניהו מנסה לצרף גם ראשי רשויות נוספים, ובהם ראש עיריית מודיעין חיים ביבס וראש עיריית דימונה בני ביטון, אך גם הם אינם נענים בשלב זה להצעות.