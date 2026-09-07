בשעות האחרונות שלפני מועד הגשת הרשימות לכנסת ה-26, מתרחשת טלטלה פוליטית נוספת במפת הכוחות: חבר הכנסת מיכאל ביטון עוזב את מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ ומנהל מגעים מתקדמים להקמת מסגרת פוליטית חדשה.

על פי הדיווחים, ביטון מקיים שיחות מתקדמות עם דני מירן, מראשי מפלגת הגמלאים, לקראת ריצה משותפת בבחירות הקרובות. הרשימה החדשה, שצפויה להתמקד בנושאים חברתיים וחיבור בין-דורי, תישא את השם "דור ודור".

"בוחן הקמת מפלגה חברתית בשעות הקרובות", מסר ביטון. המהלך מגיע על רקע משבר עמוק במפלגת כחול לבן, שסובלת מגל פרישות והתמוטטות בסקרים שמציבים אותה על סף אחוז החסימה.

ביטון, שכיהן כחבר כנסת ממפלגת גנץ, היה בעבר מהקולות המתונים במפלגה. בריאיון שנתן לכיכר השבת לפני כשנה וחצי, הוא הבהיר כי כחול לבן לא תפסול ישיבה תחת בנימין נתניהו בממשלת הסכמות רחבה. "הציבור מאס בשנאה ומחפש מתינות", אמר אז.

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יו״ר כחול לבן בני גנץ מסר: ״מיכאל שימש עבורי מדריך לתיקון העוולות בחברה הישראלית עוד שנים לפני הכניסה לפוליטיקה. בשבועות האחרונים היה ברור לשנינו שהוא לא יוכל לקחת חלק בהמשך המסע הפוליטי המשותף, אבל נמשיך לחלוק את הדרך. אני מאחל לו בהצלחה ומודה לו על שנים של שותפות ועשייה ציבורית חשובה.״

המהלך של ביטון מצטרף לסדרת אירועים שמעידים על משבר במחנה המרכז. לפני ימים ספורים קרסו המגעים בין בני גנץ לגלעד ארדן לאיחוד פוליטי, כאשר במפלגת האחדות תקפו את התנהלות כחול לבן וטענו כי "לא הסכימה לדון בנושאים המהותיים".

גם שרת הפנים לשעבר איילת שקד הודיעה השבוע כי לא תתמודד בבחירות הקרובות, לאחר שהגיעה למסקנה שאין לה אפשרות לעבור את אחוז החסימה. הפיצוץ במגעים לאיחוד רחב יותר בגוש המרכז מותיר את המפלגות הקטנות בסכנת אי-עבירת אחוז החסימה.