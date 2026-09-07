המשבר ב'אגודת ישראל' מחריף: "שוקלים ריצה ללא חסידות גור"

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גבר בן 25 נפצע קשה באירוע אלימות בקרית אתא
גבר בן 25 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב סירקין בקרית אתא. לפי דיווח צוותי איחוד הצלה, הגבר התנגש בגדר עם רכבו לאחר שנפצע, וסבל מפציעות חודרות בגופו. צוותי הרפואה עצרו דימומים וביצעו חבישות וקיבועים, והוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו קשה.קובי רוזן
סמוטריץ' מגיב למשבר מול בריטניה: "לגרש את השגריר"
בריטניה צפויה להכריז על החרפה משמעותית במדיניותה כלפי ישראל | מדובר בחקיקה חריפה כלפי ההתנחלויות (בארץ)אריה רוזן
דובורינסקי לא ישובץ ברשימת הליכוד בגלל אזרחותו האמריקנית
אורן דובורינסקי, שהיה אמור להיות משוריין במקום 11 ברשימת הליכוד, לא ישובץ כמועמד לכנסת. הסיבה: הוא יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית. דובורינסקי הביע רצון לפרוש וייתכן שיוצג כמועמד לשר. כתוצאה מכך, נותרו לנתניהו שישה שריונים לשבץ עד מחר בבוקר.כיכר השבת
השחקן המוכר יצא לסיור סליחות מיוחד בכותל: "מרגש להגיע לקודש הקודשים"
השחקן ציון ברוך הגיע אמש (ראשון) לסיור סליחות מיוחד בכותל המערבי יחד עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, רב הסלבס מרדכי חסידים ואלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל המערבי: "מרגש להגיע לקודש הקודשים" • צפואיציק אוחנה
איש התקשורת החרדי חגג בר מצווה לבנו - כולם התייצבו לשמח | גלריה
איש התקשורת מאיר ברגר הכתב הפוליטי של עיתון 'המבשר' ומבעלי אתר החדשות 'אשדודס', חגג בר מצווה לבנו ישעיה ישכר ברגר, באירוע מתוקשר בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור ואנשי תקשורת • צפו בגלריה של הצלם שוקי בריכטאאיציק אוחנה
אאוץ': הארי ומייגן קיוו להתקבל בחיבוק - המלך שיגר מכתב והעמיד אותם במקום
המלך צ'ארלס שיגר היום מכתב רשמי, בו הבהיר כי התארים המלכותיים אינם חוזרים לבני הזוג ששבו לאחרונה לבריטניה | הדברים המלאים וההשפלה הכואבת (בעולם)ישראל גראדווהל
נער בן 14 נפצע באורח בינוני בתאונת אופניים חשמליים בעכו
נער בן 14 נפצע הערב (21:20) במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ברחוב דוד רמז בעכו. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלות בפנים ובגפיים.קובי רוזן
בריטניה מחשבת מחדש את יחסיה עם ישראל: גל סנקציות חדש בדרך
בריטניה צפויה להכריז על החרפה משמעותית במדיניותה כלפי ישראל | מדובר בחקיקה חריפה כלפי ההתנחלויות (בארץ)אריה רוזן