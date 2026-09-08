2 רוכבי אופנוע נפגעו מאוטובוס בכביש 20 סמוך למחלף קק"ל

הליכוד הודיע כי טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רס"מ רני גואילי ז"ל שנפל בשבעה באוקטובר ונחטף לעזה, תצטרף למפלגה כ"משוריינת". רני יצא להילחם למרות שהיה פצוע, הציל חיים רבים לפני שנהרג וגופתו נחטפה. הוא הוחזר במבצע "לב אמיץ" של צה"ל. לפי ההודעה, טליק הפגינה עוצמה ואמונה לאורך הדרך, הפיצה את גבורת בנה וערכיו הציוניים, ונכנסה לליבם של ישראלים רבים.

כיכר השבת