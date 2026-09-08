נמצא רימון הלם שלא התפוצץ סמוך לבית בכפר שמריהו

לפעמים זה מתחיל במשפט קטן, קבוצה סגורה או כיסא שאף אחד לא רוצה לשבת לידו. חרם ודחייה חברתית יכולים להתרחש בלי שהמבוגרים בכלל מבחינים - וחשוב לדעת לזהות ולעצור אותם בזמן.

חני שטיין