מבזקים נוספים
המפקדים הוותיקים נשלחו הביתה והקומיסרים החדשים הוצבו לצד היורשים
אצל טרוצקי ואצל חומייני, הקומיסר הוצמד לקצין שהחזיק בסמכות והקומיסר דאג שהוא לא יסטה | בדגל התורה הסדר הפוך: המפקדים הוותיקים נשלחו הביתה והקומיסרים החדשים הוצבו לצד היורשים (היסטוריה)כיכר השבת
פייגלין מטיל פצצה: "זהות תגיע לדו-ספרתי בבחירות"
יו"ר 'זהות' הגיש את רשימתו לכנסת בביטחון מלא • בראש: הרב יצחק זאגא ועומר פציניה, לוחמת עזה | "הסקר האחרון נותן לנו 8 מנדטים, וברגע שהציבור יבין שאנחנו רצים לבד - נזנק לדו-ספרתי" (פוליטי מדיני)קובי ישראל
המשוריין החדש בליכוד הודיע לנתניהו שמוותר על השריון; זו הסיבה
אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, הודיע כי מוותר על השריון. הוא יכהן כשר חיצוני במקום חבר כנסת | הסיבה לטענתו: לאפשר לחבר הכנסת אביחי בוארון להיכנס לכנסת (פוליטי מדיני)יוני גבאי
יורש העצר הנסיך ג'ורג' נכנס לראשונה לקולג' - אבא ואמא ליוו אותו פנימה
יורש העצר הנסיך ג'ורג' שיירש ביום מן הימים את ממלכת בריטניה נכנס היום לקולג' לראשונה בחייו | הוריו, הנסיכים וויליאם וקייט ליוו אותו פנימה | כך זה נראה (בעולם)כיכר השבת
נגח ושלף סכין: הגיע להתלונן על רעש אצל השכן בטבריה - וחולץ במצב קשה
בקשה פשוטה להנמכת עוצמת מוזיקה בבניין מגורים הדרדרה לאירוע אלימות קשה, שהסתים בפציעה קשה | השכן תקף בנגיחה ודקירות סכין בפלג גופו התחתון ובבטנו של עמיתו לבניין. שוטרי המחוז הצפוני איתרו את החשוד לאחר שנמלט, והפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום חמור (בארץ)קובי רוזן
זה נמשך: שר החוץ היהודי-בריטי תוקף את ישראל ארוכות בסרטון נפרד
שר החוץ הבריטי לא הסתפק בהצהרה שלו בפרלמנט או בהצהרה המשותפת עם מדינות אירופה, ופרסם אחר הצהריים סרטון בו תקף את ישראל בחומרה | הדברים המלאים (חדשות)כיכר השבת
הזמינה ספה חלומית וקיבלה סיוט: זה מה שפסק בית המשפט
בית המשפט לתביעות קטנות פסק כי חברות הריהוט יפצו רוכשת בסכום של למעלה משישה אלפים שקלים לאחר שספה בעיצוב אישי שסופקה לה התגלתה רצופה בליקויים חמורים, כולל כריות נמוכות ורוכסנים גלויים (חוק ומשפט)דניאל הרץ
משרד הבריאות הוציא אזהרת רחצה בחוף כפר הים בחדרה
משרד הבריאות הוציא אזהרת רחצה בחוף כפר הים בגבעת אולגה שבחדרה, בעקבות הזרמת ביוב לים. הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל