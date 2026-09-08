שר החוץ הבריטי לא הסתפק בהצהרה שלו בפרלמנט או בהצהרה המשותפת עם מדינות אירופה, ופרסם אחר הצהריים סרטון בו תקף את ישראל בחומרה | הדברים המלאים (חדשות)

כיכר השבת