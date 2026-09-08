מבזקים נוספים
משה ליאון בריאיון באולפן: ירושלים לא מתחרדת; בתקופה שלי כראש עיר לא סגרתי אף כביש בשבת | צפו
ראש עיריית ירושלים משה ליאון, בריאיון מיוחד לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' דוחה את הטענות על 'התחרדות' העיר ומבהיר כי הסטטוס-קוו נשמר, מביע כאב על הדחת גפני ותוקף את מתנגדי הרכבת הקלה ברחוב בר אילן: "טרללת של גורמי חוץ שגרמה לנזק של מאות מיליונים" | וגם: הגעגועים לאביו , ההתרגשות ממעמדי הסליחות בכותל, והבשורה על פתרון מצוקת הסמינרים (אולפן)ישי כהן
בקולו המעורר לבבות: כך פתח האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את עבודת הקודש
בהיכל בית מדרשו שייסד אביו האדמו"ר זצ"ל בעיה"ק ירושלים, ירד באשמורת הבוקר של יום ראשון האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט לפני התיבה לאמירת סליחות ראשונות ברוב רגש בנוסח המלבב מדור דור (חסידים)חיים רוזנבוים
במאור פנים: חבר המועצת חילק מיני מתיקה לילדי רמות שהגיעו להתברך
ילדי תלמוד תורה 'בית דוד' בשכונת רמות בירושלים עלו למעונו של חבר מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שמואל בצלאל, להתברך בברכת השנים | ראש הישיבה קידמם במאור פנים, פצח עמם בשירה נרגשת, ונשא בפניהם דברי חיזוק קצרים | בעת שעברו בסך לקבלת הברכה, חילק ראש הישיבה לכל ילד מיני מתיקה ובירכם בשנה טובה ומתוקה (חרדים)חיים רוזנבוים
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה עם רכב בבני ברק
גבר בן 38 נפצע באורח בינוני בתאונה בין אופנוע לרכב ברחוב מצדה בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלות בגפיים. נהגת הרכב, אישה כבת 50, נפצעה קלות.קובי רוזן
נעצר חשוד רביעי בתקיפה האלימה בכפר קוסרה
משטרת ישראל עצרה חשוד נוסף, רביעי במספר, בחשד למעורבות בתקיפה האלימה בכפר קוסרה. מדובר בתושב אזור בנימין בן 20. במקביל נתפס רכב ששימש את הפורעים באירוע. החקירה מתנהלת במסגרת מפקדה בין-ארגונית של משטרת יו"ש והשב"כ. מחר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.קובי רוזן
הקטע שאולי פספסו: שר החוץ הבריטי התגאה ביהדותו - וב"תמיכה" שלו בישראל | צפו
בתוך מבול הסנקציות והנאום האנטי-ישראלי באופן בוטה של שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בפרלמנט הבריטי, האחרון התגאה ביהדותו | הוא אף טען כי הוא תומך במדינת ישראל, בו בעת שהכריז על הסנקציות (חדשות)כיכר השבת
הנקמה בדרך: אלו צעדי התגובה של ישראל להכרזה הדרמטית של בריטניה
שר החוץ גדעון סער הכריז על שורת צעדים נגד בריטניה בתגובה לנאום החריף נגד ישראל וההכרזה על שורת הסנקציות נגד מפעל ההתנחלויות | הדברים המלאים (חדשות)כיכר השבת
תקלה בבדיקות גנטיות של גמידור - 100 דגימות בחשד לתוצאה שגויה
משרד הבריאות דיווח על תקלה בבדיקת נשאות גנטית בגן BRCA 1 בערכה של חברת גמידור. התגלה חשש לקבלת תוצאה שלילית שגויה. מתוך למעלה מ-90,000 בדיקות שנבדקו, אותרו 100 דגימות שקיים לגביהן חשש לתוצאה שגויה. המכונים הגנטיים והמעבדות יצרו קשר עם הנבדקים הרלוונטיים ובמידת הצורך יזמינו אותם לנטילת דגימת דם נוספת. התקלה תוקנה.יוסי נכטיגל