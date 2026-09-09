האיום החדש של טראמפ שמחריד את איראן 

מבזקים נוספים
טראמפ טען טענות הזויות - והועמד במקום: "הם תפסו אותי מתוך ההריסות" | צפו
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אתמול כי כבאים הוציאו אותו מתוך ההריסות בפיגוע בנייני התאומים, אירוע שלא היה ולא נברא | הניו יורק טיימס מיהר להעמיד אותו במקום - וכך הגיב טראמפ (חדשות)כיכר השבת
יפן טובעת: גשמים מטורפים של 104.5 מילימטר בשעה
כבישים הפכו לנהרות, מסילות נעלמו מתחת למים והתרעת החירום הגבוהה ביותר הוכרזה באזורים נרחבים | "גבורות גשמים" (חדשות בעולם)דני שפיץ
תיעוד ראשון: פרטים חדשים על תפיסת הצוללת האמריקנית נחשפים
פרטים חדשים נחשפים לאחר שמשמרות המהפכה הכריזו על תפיסת כלי שיט תת-ימי אמריקני במצרי הורמוז | הפנטגון הודה כי מדובר בכלי שיט אמריקני (בעולם)כיכר השבת
פוגל: בן גביר הבהיר שהדרך הממלכתית שלי לא מתאימה לו
צביקה פוגל הסביר את החלטתו שלא להתמודד בבחירות הקרובות. לדבריו, בן גביר הבהיר לו שהדרך הממלכתית שבה בחר לפעול אינה תואמת את האופן שבו הוא רואה את הרכב הרשימה הבאה. פוגל הדגיש: "ההחלטה להיפרד לא נבעה מהצבת תנאים לתפקיד שר".כיכר השבת
קטלני וערוך לגרעין: המעצמה שתתחמש בנשק שובר שוויון
גרמניה בדרך להחליף את צי הטורנדו המזדקן ולהעניק ללופטוואפה יכולות חמקנות, איסוף מידע ולחימה ללא גבולות (חדשות בעולם)דני שפיץ
חצה את הכביש ועורר שני ישיבות | מסע החיזוק של הגרי"ב שרייבר בבני ברק
ראש ישיבת 'נתיב הדעת', הגאון רבי ישראל בונים שרייבר לרפו"ש, הגיע אמש (שלישי) לעיר בני ברק ומסר שיחות התעוררות בהיכלי הישיבות 'קריית מלך' ו'תפארת ציון', העומדות בראשות הגאון רבי שלמה קנייבסקי | התלמידים חזו במחזה ייחודי כאשר ראש הישיבה, מיד עם תום שיחתו בהיכל אחד, פשוט חצה את הכביש אל הישיבה הממוקמת ממש מנגד, ועורר את מאות הבחורים בשני ההיכלים לקראת הימים הנוראים (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
שני פצועים באירוע אלימות בטייבה
שני גברים נפצעו הבוקר באירוע אלימות בטייבה. צוותי מד"א פינו לבית החולים מאיר גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלת ראש, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
"לא רוצה להחריב את העולם": בן 27 עוזב את המחקר הקטלני
אחרי שנים מאחורי הקלעים, הוא החליט לחשוף את מה שהטריד אותו יותר ויותר - "אנחנו בסוף נשמיד את עצמנו" (חדשות בעולם)דני שפיץ