יפן טובעת: גשמים מטורפים של 104.5 מילימטר בשעה ( צילום: מסך )

סצנות חריגות מגיעות מיפן, לאחר שמערכת גשם עוצמתית פגעה באזור טוקאי והציפה חלקים נרחבים בעיר נגויה. בתוך שעה אחת בלבד נמדדו בעיר 104.5 מילימטרים של גשם – הכמות הגבוהה ביותר שנרשמה בשעה אחת מאז החלו המדידות בשנת 1890.

מדובר בשבירת שיא משמעותית במיוחד: השיא הקודם עמד על 97 מילימטרים בשעה, ונרשם במהלך "גשמי טוקאי" ההרסניים בספטמבר 2000.

יפן טובעת: גשמים מטורפים של 104.5 מילימטר בשעה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21 יפן טובעת: גשמים מטורפים של 104.5 מילימטר בשעה ( צילום: רשתות חברתיות )

עוצמת הגשם הייתה כה חריגה עד שבאזורים שונים בנגויה המים הציפו כבישים, חדרו למעברים תת־קרקעיים והגיעו למסילות הרכבת. תיעודים מהעיר הראו כלי רכב הנעים בתוך מים שהגיעו לגובה הדלתות, בעוד שבאזורים אחרים הכבישים נראו כמו נהרות. טראמפ טען טענות הזויות - והועמד במקום: "הם תפסו אותי מתוך ההריסות" | צפו כיכר השבת | 10:23 תיעוד ראשון: פרטים חדשים על תפיסת הצוללת האמריקנית נחשפים כיכר השבת | 10:08 הגשם הכבד פגע גם בתחבורה הציבורית. קווי רכבת נעצרו, שירותי האוטובוסים בעיר הושבתו ורשת הרכבת התחתית של נגויה הושבתה למשך שעות. באזור תחנת צ'יקוסה הצטברו מים בכמות כזו שהמסילות כמעט ונעלמו מתחת להצפה.

יפן טובעת: גשמים מטורפים של 104.5 מילימטר בשעה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:05 יפן טובעת: גשמים מטורפים של 104.5 מילימטר בשעה ( צילום: רשתות חברתיות )

הסכנה לא הסתכמה ברחובות: נהר שונאי, העובר באזור, הגיע לרמות מסוכנות במיוחד ובעקבות החשש להצפות הוכרזה התרעת החירום הגבוהה ביותר, רמה 5, בחלקים מאייצ'י וגיפו. הרשויות קראו לתושבים לעבור למקום בטוח יותר ולא להמתין להחמרה נוספת בתנאים.

לפי דיווחים מקומיים, כ־3,500 בני אדם פנו למרכזי פינוי, בעוד שבשלב מסוים הוצאו הוראות חירום לאזורים נרחבים בעיר. במקביל, נפתחו מתקני שהייה זמניים עבור אנשים שנתקעו בעיר ולא הצליחו לשוב לבתיהם.

יפן טובעת: גשמים מטורפים של 104.5 מילימטר בשעה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:32 יפן טובעת: גשמים מטורפים של 104.5 מילימטר בשעה ( צילום: רשתות חברתיות )

האירוע מגיע גם בעיתוי רגיש במיוחד עבור נגויה, שאמורה לארח החל מ־19 בספטמבר את משחקי אסיה 2026, שבהם צפויים להשתתף יותר מ־11 אלף ספורטאים מ־45 מדינות ואזורים. הרשויות מסרו כי המתקנים המרכזיים לא ניזוקו באופן משמעותי וכי ההכנות למשחקים נמשכות כמתוכנן. כ־400 ספורטאים ואנשי צוות שפונו זמנית ממקום מגוריהם הועברו לאזור גבוה יותר במהלך הגשם.

מאחורי הגשם הקיצוני עמדה מערכת מזג אוויר מורכבת, שבה חזית גשם פעילה קיבלה כמויות גדולות של לחות ממערכת טרופית. התנאים הללו תרמו להתפתחות פס גשם ליניארי, שהתרכז במשך זמן באזור מסוים והוביל להצטברות מהירה במיוחד של מים.