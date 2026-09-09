קטלני וערוך לגרעין: המעצמה שתתחמש בנשק שובר שוויון

רגע משמעותי נרשם השבוע בתהליך ההתעצמות של גרמניה: ה־F-35A הראשון שיועד ללופטוואפה המריא לראשונה לשמיים מעל טקסס. המטוס, הנושא את הסימון MG-01, ולימים את המספר הגרמני 35+01, ביצע ב־8 בספטמבר את טיסת הבכורה שלו ממתקני חברת לוקהיד מרטין בפורט וורת'.

מדובר באבן דרך מרכזית עבור חיל האוויר הגרמני. זהו מטוס הקרב החמקן הראשון מדור חמישי שנכנס לתהליך ההצטיידות של הלופטוואפה, והוא צפוי להחליף בהדרגה את מטוסי הטורנדו הוותיקים. גרמניה הזמינה בסך הכול 35 מטוסי F-35A, בעסקה שאושרה בשנת 2022.

גרמניה נכנסת למועדון ה־F-35: המטוס הראשון שלה ביצע טיסת בכורה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16 גרמניה נכנסת למועדון ה־F-35: המטוס הראשון שלה ביצע טיסת בכורה ( צילום: רשתות חברתיות )

טראמפ טען טענות הזויות - והועמד במקום: "הם תפסו אותי מתוך ההריסות" | צפו כיכר השבת | 10:23 גרמניה מצטרפת למועדון הולך וגדל של מדינות המפעילות או רוכשות את מטוס הקרב החמקן. לפי לוקהיד מרטין, ארצות הברית ו־19 מדינות בעלות ברית כבר בחרו ב־F-35, ובהן בריטניה, איטליה, ישראל, יפן, אוסטרליה, נורבגיה, הולנד, דנמרק, פינלנד, פולין, בלגיה ודרום קוריאה. ה־F-35 נבחר בין היתר בשל יכולות החמקנות שלו, מיזוג המידע מחיישנים שונים, יכולת פעולה ברשת והיכולת להתמודד טוב יותר עם מערכות הגנה אווירית מתקדמות. עבור גרמניה יש למטוס גם משמעות אסטרטגית מיוחדת, משום שהוא מיועד לקחת חלק במשימת השיתוף הגרעיני של נאט"ו ולהחליף את הטורנדו במשימה זו.

גרמניה נכנסת למועדון ה־F-35: המטוס הראשון שלה ביצע טיסת בכורה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21 גרמניה נכנסת למועדון ה־F-35: המטוס הראשון שלה ביצע טיסת בכורה ( צילום: רשתות חברתיות )

הטיסה עצמה היא עדיין שלב ניסוי ולא כניסה מבצעית. לאחר השלמת סדרת הבדיקות, המטוסים הראשונים צפויים להישאר בארצות הברית לצורך הכשרת טייסים ואנשי תחזוקה בבסיס אייבינג שבארקנסו. המטוסים הראשונים צפויים להגיע לבסיס ביכל בגרמניה במהלך 2027, כאשר הכשירות המבצעית הראשונית מתוכננת ל־2029.

מטוס מדהים: גרמניה נכנסת למועדון ה־F-35: המטוס הראשון שלה ביצע טיסת בכורה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20 מטוס מדהים: גרמניה נכנסת למועדון ה־F-35: המטוס הראשון שלה ביצע טיסת בכורה ( צילום: רשתות חברתיות )

האירוע מגיע גם בתקופה שבה גרמניה מגבירה משמעותית את השקעותיה בביטחון, על רקע המלחמה באוקראינה והחשש הגובר מהאיום הרוסי. במקביל, ברלין מתמודדת עם טלטלה בתוכניותיה למטוס הקרב האירופי העתידי, לאחר שהפרויקט המשותף עם צרפת סביב מערכת הלחימה האווירית העתידית נקלע למשבר.