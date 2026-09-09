תיעוד ראשון: פרטים חדשים על תפיסת הצוללת האמריקנית נחשפים

מבזקים נוספים
הטלטלה ב'אגודת ישראל': החזית של בעלזא ושלומי אמונים חושפת קרע של כמעט שני עשורים
רישום המפלגה החדשה ביממה האחרונה עורר הדים וגרר האשמות על פילוג, אך מאחורי הקלעים, הברית האיתנה בין חסידות בעלזא לסיעת שלומי אמונים מציגה נרטיב שונה לחלוטין על האופן שבו פורקה השותפות ההיסטורית | המסר שלהם חד וברור: "המהלך הנוכחי אינו פילוג, אלא צעד דרמטי ומתבקש שנועד להפקיע את המפלגה ממי שניכס אותה לעצמו" | הסיפור המלא (חסידים)חנני ברייטקופף
האזרחים נבהלו: שוטר מטיל אימה פטרל ברחוב
מה שנראה בתחילה כמו גימיק טכנולוגי הופך במהירות לניסוי אמיתי ברחובות - סין נפרדת מהאנושות (חדשות בעולם)דני שפיץ
טראמפ טען טענות הזויות - והועמד במקום: "הם תפסו אותי מתוך ההריסות" | צפו
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אתמול כי כבאים הוציאו אותו מתוך ההריסות בפיגוע בנייני התאומים, אירוע שלא היה ולא נברא | הניו יורק טיימס מיהר להעמיד אותו במקום - וכך הגיב טראמפ (חדשות)כיכר השבת
כמות גשם דמיונית: יפן טובעת בסערה של משקעים קטלניים
כבישים הפכו לנהרות, מסילות נעלמו מתחת למים והתרעת החירום הגבוהה ביותר הוכרזה באזורים נרחבים | "גבורות גשמים" (חדשות בעולם)דני שפיץ
פוגל: בן גביר הבהיר שהדרך הממלכתית שלי לא מתאימה לו
צביקה פוגל הסביר את החלטתו שלא להתמודד בבחירות הקרובות. לדבריו, בן גביר הבהיר לו שהדרך הממלכתית שבה בחר לפעול אינה תואמת את האופן שבו הוא רואה את הרכב הרשימה הבאה. פוגל הדגיש: "ההחלטה להיפרד לא נבעה מהצבת תנאים לתפקיד שר".כיכר השבת
מועדון קרב: המעצמה שעשתה את הצעד שהעולם חיכה לו
גרמניה בדרך להחליף את צי הטורנדו המזדקן ולהעניק ללופטוואפה יכולות חמקנות, איסוף מידע ולחימה ללא גבולות (חדשות בעולם)דני שפיץ
האיום החדש של טראמפ שמחריד את איראן
משרד האוצר האמריקני הטיל 36 סנקציות חדשות על מגזר התעופה האיראני, אך שיגר גם מסר מאיים נוסף שעשוי לשתק אחת ולתמיד את הכלכלה של משטר הטרור | מהלך חסר תקדים (בעולם)כיכר השבת
חצה את הכביש ועורר שני ישיבות | מסע החיזוק של הגרי"ב שרייבר בבני ברק
ראש ישיבת 'נתיב הדעת', הגאון רבי ישראל בונים שרייבר לרפו"ש, הגיע אמש (שלישי) לעיר בני ברק ומסר שיחות התעוררות בהיכלי הישיבות 'קריית מלך' ו'תפארת ציון', העומדות בראשות הגאון רבי שלמה קנייבסקי | התלמידים חזו במחזה ייחודי כאשר ראש הישיבה, מיד עם תום שיחתו בהיכל אחד, פשוט חצה את הכביש אל הישיבה הממוקמת ממש מנגד, ועורר את מאות הבחורים בשני ההיכלים לקראת הימים הנוראים (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים