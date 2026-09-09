מבזקים נוספים
הרופאים מרוצים, החסידים נושמים לרווחה: האדמו"ר מבעלזא שוחרר מבית החולים
אנחת רווחה בחצה"ק בעלזא: לאחר מספר ימי אשפוז, האדמו"ר שוחרר בשעה האחרונה מביה"ח הדסה עין כרם, לאחר שהטיפול עבר בהצלחה | נא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלימה של האדמו"ר רבי ישכר דוב בן מרים (חסידים)חיים רוזנבוים
מבית האדמו"ר לכנסת; הכירו את המועמד הצעיר לח"כ שכבש את מוקדי הכוח
הציבור החרדי התבשר השבוע על הצבתו של אליקים שטארק, אברך בן 34 בלבד כנציג חסידות בעלזא לכנסת במקומו של ח"כ ישראל אייכלר | 'כיכר השבת' בפרופיל מיוחד על המתווך השקט שניהל את המדינה מאחורי הקלעים - וכעת יוצא לקדמת הבמה (חרדים)שאול כהנא
המנכ"ל מפתיע: "השנה נכניס בעז"ה 25 ספרי תורה למען אחדות עמ"י"
באירוע הרמת כוסית לאלפי עובדי שופרסל הכריז שלומי אמיר המנכ"ל המשותף והבעלים של רשתות שופרסל ויש חסד על ההחלטה לתרום ולהכניס בשנה הקרובה 25 ספרי תורה. עוד הוסיף כי "הדבר שאנחנו כעם כל כך זקוקים לו בשעה הזאת זה אחדות ישראל״אסף מגידו
האזרחים נבהלו: שוטר מטיל אימה פטרל ברחוב
מה שנראה בתחילה כמו גימיק טכנולוגי הופך במהירות לניסוי אמיתי ברחובות - סין נפרדת מהאנושות (חדשות בעולם)דני שפיץ
טראמפ טען טענות הזויות - והועמד במקום: "הם תפסו אותי מתוך ההריסות" | צפו
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אתמול כי כבאים הוציאו אותו מתוך ההריסות בפיגוע בנייני התאומים, אירוע שלא היה ולא נברא | הניו יורק טיימס מיהר להעמיד אותו במקום - וכך הגיב טראמפ (חדשות)ישראל גראדווהל
כמות גשם דמיונית: יפן טובעת בסערה של משקעים קטלניים
כבישים הפכו לנהרות, מסילות נעלמו מתחת למים והתרעת החירום הגבוהה ביותר הוכרזה באזורים נרחבים | "גבורות גשמים" (חדשות בעולם)דני שפיץ
תיעוד ראשון: פרטים חדשים על תפיסת הצוללת האמריקנית נחשפים
פרטים חדשים נחשפים לאחר שמשמרות המהפכה הכריזו על תפיסת כלי שיט תת-ימי אמריקני במצרי הורמוז | הפנטגון הודה כי מדובר בכלי שיט אמריקני (בעולם)ישראל גראדווהל
פוגל: בן גביר הבהיר שהדרך הממלכתית שלי לא מתאימה לו
צביקה פוגל הסביר את החלטתו שלא להתמודד בבחירות הקרובות. לדבריו, בן גביר הבהיר לו שהדרך הממלכתית שבה בחר לפעול אינה תואמת את האופן שבו הוא רואה את הרכב הרשימה הבאה. פוגל הדגיש: "ההחלטה להיפרד לא נבעה מהצבת תנאים לתפקיד שר".כיכר השבת