לצד המפלגות הגדולות והמוכרות, רשימת המועמדים לכנסת ה־26 כוללת גם שורה של תנועות פוליטיות שרוב הציבור כמעט לא שמע עליהן | גן עדן, הפיראטים צפים לטוב, שרשר – לאהבה ואחדות העם, ברית עולם לגאולת ישראל, וצבע שחור – מגן עולם התורה | מי עומד מאחוריהן ומה הן מבקשות לשנות? - חגיגה לדמוקרטיה (חדשות בארץ)

דני שפיץ