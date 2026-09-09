חייל בשירות מילואים בלבוש אזרחי נעצר הלילה על ידי שוטרים פלסטינים בשטח C על ציר עוקף ביתוניא, בו עוברים מאות ישראלים מדי יום. השוטרים הפלסטינים החרימו את נשקו של החייל.

קובי אטינגר