מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הודיעה על חתימת הסכם עודפים עם מפלגת הדמוקרטים. לפי ההודעה, מחנה השינוי התייצב על ארבע מפלגות שיחתמו על הסכמי עודפים הדדיים, כלקח ממערכות בחירות קודמות. המפלגה ציינה כי "כל פתק של הישראלים המבקשים שינוי ואת החלפת ממשלת מחדל השבעה באוקטובר - יילך לאחת ממפלגות השינוי ויימנע אובדן קולות". כמו כן בירכה המפלגה על ההסכם בין מפלגות ביחד וישראל ביתנו.

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