בשעה שמוסקבה מהדקת את הברית עם טהרן והמלחמה בוערת באוקראינה, נחשף המנגנון החשאי שמתנהל ברציפות בין הקריה לבסיס חמיימים בסוריה | האם חופש הפעולה הקריטי של צה"ל מול האיראנים שווה את המחיר? (מדיני)

יהודה גליקמן