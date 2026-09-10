אלו 30 הכתבות הכי נצפות השנה ב'כיכר השבת' | הרשימה המלאה

בניינים שעלו בלהבות, רעידות אדמה שהותירו אלפים תחת ההריסות, סופות קטלניות, שיטפונות ושריפות ענק - וגם הטילים שהפכו את העורף הישראלי לזירת אסון | רגע לפני שתשפ"ו מסתיימת, חזרנו אל האסונות הגדולים והקשים שטלטלו השנה את ישראל ואת העולם, אל המספרים הבלתי נתפסים ואל סיפורי ההישרדות מתוך התופת (מגזין כיכר)

אריה רוזן