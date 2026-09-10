הקו החם: אינטרסים ומשברים מאחורי התיאום החשאי עם מוסקבה

מבזקים נוספים
נעצרו 3 חשודים בסחר בנשק צבאי, ביניהם חייל בשירות
משטרת ישראל מנהלת חקירה בחשד לסחר בכלי נשק צבאיים. במסגרת החקירה נעצרו שלושה חשודים, ביניהם חייל המשרת בבסיס צבאי בצפון הארץ. החקירה מתנהלת על ידי היחידה המרכזית במחוז חוף בשיתוף מצ"ח.קובי רוזן
והאיש משה: ידם הארוכה של גדולי התורה שהוביל דור של עשייה | סיפורו של משה גפני
כמעט ארבעה עשורים של מאבקי כוח פוליטיים, שליטה במוקדי התקציב החרדי של המדינה ונאמנות מוחלטת ל"דעת תורה" - עד פרישה מהשליחות בכנסת | כך הפך משה גפני מהפעיל הצעיר באופקים לאיש החזק והמשפיע ביותר בספר דברי הימים החרדי בארץ (חרדים)יהודה גליקמן
אורי, הלכה למעשה: נבחר ציבור ושליחם הנאמן של מרנן ורבנן | סיפורו של אורי מקלב
מארבעה עשורים של עשייה מוניציפלית סוערת בבירה, דרך שליחות ציבורית חסרת פשרות בכפיפות לגדולי הדור, ועד לשותפות הדרמטית בצמרת דגל התורה ופרישה משותפת | סיפורו של אורי מקלב חושף את שיטת המנהיגות השקטה והמנצחת בפוליטיקה הישראלית (חרדים)יהודה גליקמן
התאבדות או כניעה: סחרור הזעם שמפרק את המשטר האיראני מבפנים
בעוד המשטר מנסה לשדר עסקים כרגיל ולשמור על חזית אחידה, סדקים עמוקים וחסרי תקדים שנפערו בצמרת חושפים משבר קיומי | ניתוח של המהלכים האסורים, התגובות האלימות ברחובות והמשמעות המטלטלת של המציאות שמפרקת את המערכת מבפנים (בעולם)יהודה גליקמן
אלו 30 הכתבות הכי נצפות השנה ב'כיכר השבת' | הרשימה המלאה
עשרות אלפי כתבות, מאות אלפי גולשים בכל יום, למעלה מ-110 מיליון דפים נצפים ושנה אחת - שנת ה'תשפ"ו; אלו 30 הכתבות הכי נצפות השנה ב'כיכר השבת' (סיכום שנה)כיכר השבת
כשהאדמה רעדה והעולם בער: כך נראו האסונות שטלטלו את העולם בשנת תשפ"ו
בניינים שעלו בלהבות, רעידות אדמה שהותירו אלפים תחת ההריסות, סופות קטלניות, שיטפונות ושריפות ענק - וגם הטילים שהפכו את העורף הישראלי לזירת אסון | רגע לפני שתשפ"ו מסתיימת, חזרנו אל האסונות הגדולים והקשים שטלטלו השנה את ישראל ואת העולם, אל המספרים הבלתי נתפסים ואל סיפורי ההישרדות מתוך התופת (מגזין כיכר)אריה רוזן
למי קראתם שופר? סֵדֶר הַוִּדּוּי הַשָּׁלֵם לָעִתּוֹנַאי הַמָּצוּי
ראש השנה כבר בפתח וקול השופר לוחש ללב: הגיע זמנך לערוך חשבון נפש | שנה חלפה, וגם לאנשי התקשורת והעיתונאים בע"מ באה העת להגיש את החשבון | ליקטנו עשרה סעיפים קצרים ל"שופר", ספק וידויים מייסרים, ספק קבלות טובות, עם נגיעות של מודעות עצמית לקראת השנה החדשה | תשפ"ו - כאן מסתיימים שידורינו (מגזין כיכר)דני שפיץ
שמוליק גמגם מול כולם בשיעור א' - החיוך של חבריו כמעט הרס את חייו | סיפור מטלטל
ברגע הראשון, הפחד המוכר שוב שיתק אותי. הזיעה הקרה החלה לעלות, והרגשתי את הגמגום המאיים מגיע במלוא עוצמתו. עמדתי בדעתי לנענע בראשי ולומר שאין לי מה להוסיף, אבל בתוך תוכי משהו נשבר. פשוט היה נמאס לי. נמאס לי כבר לברוח, נמאס לי להתחבא, נמאס לי לתת לפחד לנהל את החיים שלי ולמנוע ממני להתבטא (מגזין כיכר)משה רבי