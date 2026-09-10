התאבדות או כניעה: סחרור הזעם שמפרק את המשטר האיראני מבפנים

ברגע הראשון, הפחד המוכר שוב שיתק אותי. הזיעה הקרה החלה לעלות, והרגשתי את הגמגום המאיים מגיע במלוא עוצמתו. עמדתי בדעתי לנענע בראשי ולומר שאין לי מה להוסיף, אבל בתוך תוכי משהו נשבר. פשוט היה נמאס לי. נמאס לי כבר לברוח, נמאס לי להתחבא, נמאס לי לתת לפחד לנהל את החיים שלי ולמנוע ממני להתבטא (מגזין כיכר)

משה רבי