מבזקים נוספים
דריכות בישראל: היערכות לאפשרות שאיראן תיזום התקפה - יתכן כבר בקרוב
משמרות המהפכה החלו להרכיב טילים חדשים במתקן חוג'יר ובאתרים נוספים. מומחים: קצב השיקום מהיר מהצפוי במערב | דריכות שיא בישראל ומוכנות לאפשרות שאיראן תיזום התקפה - אפילו במהלך החג (צבא וביטחון)קובי אטינגר
תיעוד חריג: רגעי הפיצוץ שבהם חוסל רוצח בעלה של חברת הכנסת
פרח חאמד, מבכירי חמאס שרצח 3 חיילים באינתיפאדה השנייה, חוסל בתקיפה מהאוויר • שוחרר בעסקת שליט והמשיך להכווין טרור מעזה | סגירת מעגל אחרי 23 שנים (בארץ)דניאל הרץ
"איך אתה מסוגל?" - צפו בתשובה של ראש הישיבה הגר"ב שרייבר לשאלת תלמידו | מעייריב
הגר"ב שרייבר ממשיך לעשות היסטוריה של קידוש השם ומשיק את ספרו החדש | אבל כבד בבני ברק: הגרי"ש לסיצין זצ"ל | כמו בשנים שלפני הקורונה - העיר האוקראינית שהפכה לצפופה יותר מבני ברק | שר החוץ ישראל כץ במסר כפול לאיראנים - מזהיר מפני מתקפה (מעייריב)איצלה כץ
טליק גואילי יוצאת למתקפת בחירות: זה מה שיקרה אם "המחנה השני" ינצח
"אני ממשיכה את המשימה שרני קיבל" • טליק גואילי, אמו של רס"מ רני גואילי ז"ל שגופתו הושבה מעזה, פותחת את תשדיר הבחירות של הליכוד | "נתניהו הבטיח להחזיר את רני והוא החזיר" (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
צה"ל עצר מחבל שתכנן פיגוע ירי לאחר מצוד בן שבוע
לוחמי יחידת דובדבן עצרו הבוקר (יום ה') בהכוונת השב"כ את המחבל איסמעיל ענקאיו במרחב ביתוניא ומבוקש נוסף. ענקאיו תכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי ונעצר לאחר מצוד של שבוע אחריו. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול ביוזמה והתקפיות לסיכול טרור ולמצות את הדין עם כל מי שיבקש לפגוע באזרחי ישראל.ב. ניסני
תיעוד דרמטי: רצים לביתו של המחבל שתכנן פיגוע ירי - ומשתלטים עליו
לאחר מצוד אינטנסיבי של שבוע ובהכוונת שב"כ, לוחמי יחידת דובדבן פשטו על מבנה בביתוניא ועצרו את המחבל איסמעיל ענקאיו יחד עם מבוקש נוסף, רגע לפני שהספיק להוציא לפועל פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי | צפו (צבא וביטחון)ב. ניסני
תפיסת טיל לאו ותחמושת בפעילות משטרתית ברמלה ובלוד
בפעילות משולבת של כוחות המשטרה במסגרת המאבק בזליגת נשק מצה"ל, בוצע חיפוש במתחם מגורים ברמלה שבמהלכו אותר טיל לאו ונעצר חשוד. בפעילות נוספת בלוד תפסו כוחות המשטרה תחמושת רבה ועיכבו חשוד נוסף לחקירה. הפעילות בוצעה על ידי כוחות יס"מ שפלה, ימ"ר מרכז, מג"ב ותחנות רמלה ולוד.קובי רוזן