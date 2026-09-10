לוחמי יחידת דובדבן עצרו הבוקר (יום ה') בהכוונת השב"כ את המחבל איסמעיל ענקאיו במרחב ביתוניא ומבוקש נוסף. ענקאיו תכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי ונעצר לאחר מצוד של שבוע אחריו. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול ביוזמה והתקפיות לסיכול טרור ולמצות את הדין עם כל מי שיבקש לפגוע באזרחי ישראל.

ב. ניסני