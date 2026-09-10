הראשון לציון הגר״י יוסף במתקפה חריפה נגד אייזנקוט: "אם יקרה שהשמאל ואייזנקוט יעלו, אוי ואבוי! כשהוא היה רמטכ"ל פניתי אליו על עניין של חייל וחיילת באותו טנק, הוא אפילו לא ענה לי, הוא זה שחילן את הצבא, אפשר לסמוך עליו? | צפו (אקטואלי, פוליטיקה)

קובי ישראל