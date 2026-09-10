חובש איחוד הצלה הציל צעיר בן 17 מהתקף אלרגיה באומן

"ככה רבינו רוצה אותך – בלי עטיפות": בעל התפילה צביקה בינדר על הסוד של תפילה מלב נשבר | מה'שול' במאה שערים ל-1,500 מתפללים באומן: הנכד שמתפלל כמו הסבא האגדי | הבכי שפרץ באמצע 'אם לא למענך': צביקה בינדר על כוחה של הצעקה הברסלבאית | הבכי, מחיאות הכפיים ב'המלך' והגעגוע לסבא (עבודה שבלב)

משה מנס