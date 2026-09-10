נער בן 14 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בגדרה

מבזקים נוספים
'אין ללכת לכל המסלולים': מכתב היסטורי ממועצת גדולי התורה
מכתב חריג חתום על ידי כלל חברי המועצה מזהיר מפני מסלולי גיוס חדשים • 'הצד השווה שבהם הוא הרצון לשנות את המהות והרוח של הציבור החרדי' | הכרעה דרמטית (חרדים)קובי ישראל
3 הרוגים בתקיפות צה"ל בח'אן יונס
צה"ל תקף רכב בשכונת חמד בצפון ח'אן יונס. ההרוג זוהה כמואמן אבו לבדה. בנוסף, שני עזתים נהרגו בתקיפת כטב"ם ליד מסגד אלקבה באזור המואצי בח'אן יונס.קובי אטינגר
שעות לחג: נתניהו הגיע לכותל והתפלל לשלום החיילים
פחות מיממה לפני ראש השנה, הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו לביקור תפילה מרגש ברחבת הכותל המערבי יחד עם סולי אליאב, שם נשא פרק תהילים מיוחד וביקש שמירה והצלחה למען חיילי צה"ל ולמען כלל אזרחי ישראל (פוליטי)יוני גבאי
הולך רגל בן 60 נפגע מרכב בדימונה - מצבו בינוני
הולך רגל כבן 60 נפגע מרכב ברחוב הפועלים בדימונה. הנפגע סבל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני.קובי רוזן
העירייה ניסתה לפנות את בית הספר 'בית יעקב' ועקרה מזוזות
החינוך העצמאי עתר בדחיפות לבית המשפט בעקבות ניסיון הפינוי, שלטענתו בוצע ללא התראה ובניגוד לפסק דין קודם. במהלך הפינוי נשבר ציוד ונעקרו מזוזות, עד שהמשטרה עצרה את הפעולות (משפט)משה כהן
"חיכו לו בדלת בסוף התפילה" | קו אדום שאסור לחצות - בנוסח ברסלב
"ככה רבינו רוצה אותך – בלי עטיפות": בעל התפילה צביקה בינדר על הסוד של תפילה מלב נשבר | מה'שול' במאה שערים ל-1,500 מתפללים באומן: הנכד שמתפלל כמו הסבא האגדי | הבכי שפרץ באמצע 'אם לא למענך': צביקה בינדר על כוחה של הצעקה הברסלבאית | הבכי, מחיאות הכפיים ב'המלך' והגעגוע לסבא (עבודה שבלב)משה מנס
"לא הוגן, זה טירוף" | בכיר לשעבר בסביבת הרמטכ"ל נגד סנקציות על אברכים
בזמן שהאברכים החרדים הצעירים מתמודדים עם גל סנקציות כלכליות חסרות תקדים, פגיעה במעונות, בדיור ובארנונה, וברקע מעצרי עריקים הולכים ומתרבים – קול מפתיע ומהדהד מגיע דווקא מלב לבו של הממסד הביטחוני | תא"ל (במיל') ראם עמינח, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל וחבר פורום מטכ"ל, מציג עמדה ברורה: לעצור את הרדיפה, להפסיק עם הסנקציות | צפו (כיפות שחורות)כיפות שחורות
1,100 טון חומרי נפץ: צה"ל השמיד את המפקדה הסודית בעלי טאהר
כוחות אוגדה 36, עוצבת הקומנדו ויחידת יהל"ם השלימו מבצע רחב היקף ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, במסגרתו פוצצו למעלה מאלף ומאה טון חומרי נפץ, השמידו את מפקדת יחידת באדר וחיסלו מחבלים רבים שהתבצרו במנהרות טרור עמוקות (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני