נקודת הפתיחה של הדיון הייתה סרטון ויראלי שפרסם תא"ל (במיל') ראם עמינח, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל וחבר פורום מטכ"ל, המכהן כיום כחבר בורד במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS). עמינח תקף בחריפות את השינוי החד בכללי המשחק ואת הפגיעה באברכים בני 26–27 בעלי משפחות עם ילדים, הגדיר את הצעדים כ"רדיפה מתוך שנאה" וקרא להעניק להם פטור מלא.

"לקחת משכנתא – ופתאום הבנק דורש הכל מיד"

המנחה יוסי סרגובסקי פתח במשל חריף כנגד השינוי הפתאומי במדיניות: "אדם הולך לבנק, לוקח משכנתא של מיליון וחצי שקל על דעת פריסת תשלומים ארוכה. אחרי חמש שנים מגיע הבנק ואומר: 'השתנה החוק, תחזיר הכל עכשיו'. איך זה הגיוני? אדם קיבל דחיית שירות כדין מגיל 18 ועד 26, ופתאום משנים את כללי המשחק תוך כדי תנועה?"

"תמשיכו עם הסנקציות, זה מחזק אותנו"

מי שהפתיע בעמדה בלתי שגרתית "בהפוך על הפוך" היה איש התקשורת ויחסי חרדים-חילונים, דולב דוידוביץ'. דוידוביץ' הסכים עם האבחנה של עמינח, אך חלק על השורה התחתונה שלו:

"הוא צודק בהנחה שהמטרה היא לשלב את החרדים בחברה הישראלית, אבל אני אומר: תמשיכו עם הסנקציות! תמשיכו לדחוק את הציבור החרדי לפינה. כל ההדחקה הזו רק מחזקת את הציבור החרדי ואת הזהות החרדית, ומחדדת את ההבנה שהחרדיות יושבת על אתוס של התבדלות מהישראליזציה והחילוניות".

"שנאת ביבי" מול קריאה לבדק בית פנימי

שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע ובכיר מפלגת 'נעם', טען כי המנוע האמיתי שמאחורי המתקפה על החרדים אינו דאגה לביטחון: "השנאה שהוא מדבר עליה היא לא שנאת חרדים, אלא קודם כל שנאת נתניהו וניסיון להפיל את שלטון הימין". עם זאת, טובול הוסיף כי יש לקיים בדק בית פנימי בתוך המגזר החרדי סביב הפגיעה בעובדות הוראה וגננות: "לפני שמדברים על פרנסת האברכים, בואו נראה איך מתעללים במורות ובגננות החרדיות בעמותות המגזריות".

שילוב – רק באבולוציה, לא ברבולוציה

עו"ד אלי נכט חתם את הוויכוח בהדגשת החובה לשלב את הציבור החרדי בכלכלה, בשוק התעסוקה ובשירות אזרחי או לאומי, אך שלל מכל וכל את דרך הכפייה: "אני לא מאמין ברבולוציה, אלא באבולוציה. אי אפשר לשנות חוקים בבת אחת בתוך כדי משחק. האם להכניס מישהו לכלא יעזור לגייס אותו? חד-משמעית לא, זה רק ייצר אנטגוניזם. התהליך הזה חייב להיעשות בהדרגה".