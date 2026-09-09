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כשהראש לא עובד - כל הגוף סובל | נתניהו תובע מיליונים מ"הארץ" • צפו

נתניהו תובע מיליונים מ"הארץ": "לא הייתה שיחה לפני הטבח" | הטלטלה באגודת ישראל: בעלזא ושלומי אמונים פותחות חזית מול גור | מאות שוטרים ורחפנים: מבצע אכיפה נרחב בכבישים | חילופי מהלומות במפרץ: איראן תקפה בסיס אמריקני בירדן | משבר דיפלומטי: ישראל סוגרת את הקונסוליה הבריטית | ואחרי התחזית: התיעוד היומי – כשהראש לא עובד כל הגוף סובל | (צפו היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
בנימין נתניהואיראןאגודת ישראלבריטניההארץהגר"ד לנדויוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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