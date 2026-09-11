מזג אוויר מושלם לחג: כל מה שצריך לדעת

מכתב חריג חתום על ידי כלל חברי המועצה מזהיר מפני מסלולי גיוס חדשים • 'הצד השווה שבהם הוא הרצון לשנות את המהות והרוח של הציבור החרדי' | הכרעה דרמטית (חרדים)

קובי ישראל