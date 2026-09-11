גבר בן 50 נפצע בינוני בנפילה מסולם במג'ד אל כרום

מבזקים נוספים
צבי יחזקאלי טס לאומן - ומעביר משם מסר בערבית: "היהודים שמחים"
הפרשן הבכיר לענייני העולם הערבי, צבי יחזקאלי, טס גם השנה לשהות בקיבוץ הגדול של חסידי ברסלב באומן בראש השנה, ומעביר משם מסר חד בשפה הערבית על ניצחון העם היהודי (ברנז'ה)איציק אוחנה
מדפים ריקים ומחסור חמור במזון: יהודי אוקראינה נערכים לראש השנה החמישי
ההסלמה הביטחונית באוקראינה הובילה לשיבושים קשים באספקת מוצרי היסוד ולקריסת רשתות השיווק שנשארות סגורות שעות רבות בשל האזעקות התכופות. בעקבות המצב, מערך חלוקת המזון לקהילות הכפיל את עצמו | רבני הקהילות מדווחים על נפילות כתב"מים סמוך לבתי מגורים, אך נערכים להגעת שיא של מתפללים בראש השנה: "אנשים מחפשים את הביחד כדי לא להישבר" (חדשות)חזקי שטרן
9.6 טונות דבש, 103 טונות דגים ו־41 טונות בשר: כך צה״ל מתכונן לראש השנה
ההיערכות המטורפת לראש השנה החלה חודשים מראש, כששלושה מסלולי הסעדה נותנים מענה לכלל הכוחות בכל הגזרות, ממטבחים מבשלים ועד ללוחמים בעומק השטח • וגם: המענה לחיילים החרדים, שלוש הכשרויות ואפילו פרי חדש לברכת שהחיינו (חדשות)קובי ישראל
צה"ל חיסל את מפקד חטיבת חאן יונס - מי שפיקד על שיקום החמאס
מחמד יאזורי חוסל בתקיפה מדויקת במרחב חאן יונס • פיקד על מחבלי החטיבה וקידם מתווי טרור נגד כוחותינו | באותה תקיפה חוסלו שני מחבלים נוספים (צבא וביטחון)ב. ניסני
1,100 טון חומר נפץ: צה"ל חושף תיעודים מהשמדת רכס עלי טאהר | כך 'עבדו' על מחבלי חיזבאללה
צה"ל מפרסם תיעודים בלעדיים מהמבצע המורכב ברכס עלי טאהר • 5,410 מטרים של תוואים תת-קרקעיים הושמדו באמצעות 1,100 טון חומרי נפץ | המבצע שנמשך שלושה חודשים והפתיע את חיזבאללה | האם ישראל תבצע כעת נסיגה? (צבא וביטחון)ב. ניסני
40 אקדחים ושני M-16: כך סוכלה הברחת נשק ענקית בגבול המזרחי
כוחות הביטחון סיכלו הברחת 40 אמצעי לחימה במרחב הבקעה • שני תושבי יריחו בשנות ה-50 נעצרו עם 34 אקדחים ושני M-16 | פעילות משולבת של מג"ב, חטיבת הבקעה ויחידת גבול ירדן (משטרה)דוד הכהן
יתושות נגועות בקדחת מערב הנילוס נלכדו באשדוד | אלו ההנחיות הרלוונטיות
המשרד להגנת הסביבה מעדכן על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באשדוד • הנחיות מפורטות לעירייה להרחבת פעולות המניעה וההדברה | כך תגנו על עצמכם (בארץ)כיכר השבת
צעיר בן 17 היה צעד אחד מהמוות באומן - חובש איחוד הצלה הציל את חייו
צעיר בן 17 פיתח תגובה אלרגית חמורה סמוך לציון רבי נחמן • חובש דוד אורדמן הזריק אדרנלין והציל את חייו | הצעיר פונה למרפאה של איחוד הצלה באומן (חדשות חרדים)כיכר השבת