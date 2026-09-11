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סיכול הברחה בגבול

40 אקדחים ושני M-16: כך סוכלה הברחת נשק ענקית בגבול המזרחי

כוחות הביטחון סיכלו הברחת 40 אמצעי לחימה במרחב הבקעה • שני תושבי יריחו בשנות ה-50 נעצרו עם 34 אקדחים ושני M-16 | פעילות משולבת של מג"ב, חטיבת הבקעה ויחידת גבול ירדן (משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

פעילות מבצעית משולבת של סיכלה הלילה ניסיון הברחה נרחב של כ-40 אמצעי לחימה בגבול המזרחי. במהלך הפעילות נעצרו שני חשודים, תושבי יריחו בשנות ה-50 לחייהם, שברשותם נתפסו 34 אקדחים ושני נשקים מסוג M-16.

הפעילות בוצעה על ידי שוטרי יחידת גבול ירדן של ימ"ר ש"י, לוחמי מתיל"ן מג"ב איו"ש, לוחמי חטיבת הבקעה והעמקים ויחידת 'מרעול', במסגרת ההיערכות לקראת ימי החג והמאבק המתמשך בניסיונות הברחות בגבול המזרחי.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הכוחות פעלו בעקבות זיהוי ממצאים המעידים על פעילות לקראת הברחת אמצעי לחימה באזור גבול ירדן. עם קבלת המודיעין, הציבו הכוחות מארבים תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים מיוחדים.

(צילום: דוברות המשטרה)

המארב המבצעי הוביל למעצרם של שני החשודים, תושבי יריחו בשנות ה-50 לחייהם. בעת המעצר נתפסו ברשותם 34 אקדחים ושני נשקים מסוג M-16 שנועדו להברחה לשטחי מדינת ישראל.

השניים הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י. הנשקים שנתפסו הועברו לטיפול נוסף במסגרת החקירה.

הפעילות מהווה חלק מהמאמץ המתמשך של כוחות הביטחון למנוע הברחת נשקים וחומרי לחימה דרך הגבול המזרחי, אשר עלולים להגיע לידי גורמי טרור ולשמש לפעילות פלילית וביטחונית. בשבועות האחרונים סוכלו מספר ניסיונות הברחה באזור הגבול המזרחי, כאשר הכוחות פועלים באופן התקפי במסגרת ההיערכות לקראת ימי החג.

גורמי הביטחון מדגישים כי הפעילות נמשכת ברציפות, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ושיתוף פעולה הדוק בין יחידות המשטרה, מג"ב וצה"ל. המטרה היא למנוע את הגעת אמצעי הלחימה לשטחי ישראל ולסכל את פעילות רשתות ההברחה הפועלות באזור.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
משטרהמג"בהברחת נשקיריחוגבול ירדןחטיבת הבקעה

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