צה"ל חיסל את מפקד חטיבת חאן יונס - מי שפיקד על שיקום החמאס

( צילום: דובר צה"ל )

בתקיפה מדויקת במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה, חיסלו אמש (חמישי) כוחות צה"ל ושב"כ את המחבל מחמד יאזורי, מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

על פי ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות שב"כ, המחבל יאזורי מונה לתפקיד מפקד החטיבה לאחר שמילא שורת תפקידים בכירים בחטיבה, ביניהם: סגן מפקד חטיבת חאן יונס, מפקד גדוד הסיוע הקרבי ומפקד מחלקת המודיעין בחטיבה. בתקופה האחרונה פעל המחבל לקידום עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ולניסיון לשקם את בניין הכוח של החטיבה, שספג פגיעה קשה לאורך המלחמה. בצה"ל הדגישו כי החיסול בוצע במטרה להסיר את האיום המיידי שהיווה המחבל.

- צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:22 ( צילום: דובר צה"ל )

באותה תקיפה חוסלו שני מחבלים נוספים מהזרוע הצבאית של חמאס בחטיבת חאן יונס: חודיפה מעמר, מפקד פלוגה, ומחמד בהג'ת ראצ'י. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

החיסול מצטרף לשורת פעולות שביצע צה"ל בימים האחרונים במרחבי רצועת עזה. כפי שדווח ב'כיכר השבת', לפני כשבוע חיסל צה"ל את המחבל מחמד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים בשבי החמאס.

בנוסף, כפי שפורסם באתרנו, תקפו כוחות צה"ל ושב"כ בתחילת השבוע בשלושה מרחבים שונים ברצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, שבהם אוחסנו כלי נשק, מטענים, טילי נ"ט וציוד לחימה נוסף.

לוחמי צהל בפעילות מבצעית ( צילום: צה"ל )

במערכת הביטחון מדגישים כי הפעילות המבצעית ברצועת עזה נמשכת במטרה לגרוע את היכולות הצבאיות של ארגון הטרור ולמנוע את שיקום תשתיות הלחימה. הכוחות ממשיכים לפעול בנחישות לסיכול כל ניסיון של חמאס לשקם את יכולותיו הצבאיות או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל.