הגיעו לאחל שנה טובה - וגילו את השכן מת בדירתו

הגאון רבי משה שטרנבוך פרץ בבכי נסער באמצע הלילה • "אסור לי לדבר, אבל המצב מר מר מר" |"נכון, חטאנו לפניך בחוצפה ובעזות ולא שמענו לקול הבורא הקדוש, אבל אתה הרי אבא..." |הזעקה שהרעידה את הנוכחים: "זהו זמן של צרות" (חרדים)

חזקי שטרן